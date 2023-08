Nella serata del 31 luglio c’è stata l’ultima puntata di Temptation Island e si è anche scoperto cosa è successo alle coppie un mese dopo la fine del reality show di Filippo Bisciglia. Adesso a parlare è stata Perla, che dopo aver detto addio a Mirko ha deciso di rompere il silenzio anche sui social network. Lei ha anche rivelato al conduttore che tipo di strada ha voluto intraprendere, una volta terminata questa esperienza televisiva.

Per quanto riguarda il suo ormai ex fidanzato, ha scelto la tentatrice Greta e i due si sono già fatti un tatuaggio insieme, segno di un amore già esploso. Ma tornando alla concorrente di Temptation Island, abbiamo saputo anche la decisione presa da Perla e soprattutto cosa ha detto ai suoi follower di Instagram dopo l’addio a Mirko. I seguaci della ragazza sono già diventati oltre 62mila. Parole le sue che hanno colpito davvero tantissima gente.

Temptation Island, com’è andata a Perla dopo l’addio a Mirko

Il post pubblicato dalla giovane protagonista di Temptation Island ha già fatto il giro della rete. Perla Vatiero si è soffermata su quanto successo con Mirko Brunetti e ha iniziato così il suo messaggio Instagram: “Non mi sembra ancora vero come in 21 giorni la mia vita sia cambiata totalmente… 21 giorni di sensazioni contrastanti: dolori, delusioni, gioie e nuove emozioni… Mi sembra ancora un sogno, molte cose sono surreali, sono arrivata lì come una ragazzina che credeva follemente nell’amore e nel costruirsi una famiglia con una persona che aveva accanto”.

Poi Perla ha aggiunto nelle sue stories: “Ne sono uscita con la consapevolezza che non conta da quanti anni conosci una persona, non la conoscerai mai abbastanza da capire fin dove possa arrivare… Sono profondamente grata per questa esperienza perché mi ha permesso di aprire gli occhi e mi ha mostrato una realtà che ignoravo. Nonostante ciò non rinnego nulla del mio passato, dei sentimenti che ho provato, dei sacrifici che ho fatto, perché hanno contribuito a rendermi la donna che sono oggi e di cui vado fiera”.

Perla ha comunque avuto la forza di voltare pagina e nelle immagini trasmesse da Temptation Island un mese dopo, si è baciata con il tentatore Igor davanti a Bisciglia. I due si stanno frequentando e la loro speranza è che possa nascere qualcosa di veramente importante.