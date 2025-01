Nuovo caos al Grande Fratello, questa volta alimentato da una decisione controversa degli autori. Nell’ultima puntata, infatti, è arrivato un colpo di scena inaspettato: alcuni dei concorrenti eliminati o che si erano ritirati sono stati riammessi nel gioco, entrando nuovamente. Questa novità, che segna un precedente nella storia del reality, ha creato grande fermento e giovedì sarà il televoto a decidere quali di questi ex concorrenti potranno tornare ufficialmente in Casa, con ben quattro di loro destinati a entrare.

Una situazione inedita che non è stata accolta positivamente da molti dei concorrenti, che hanno visto il ritorno di alcuni volti noti come una vera e propria “minaccia”. Tra le reazioni più forti c’è quella di Giglio, che non ha esitato a manifestare il suo disappunto per la scelta, tanto che la regia ha preferito “censurare” il suo sfogo. “Le persone che rientrano le nomini a flotta tutte perchè non devono stare qui, SI va in anarchia”, ha detto Giglio per poi essere censurato.

Grande Fratello, Javer e Zeudi parlano del ripescaggio

La scelta del pubblico di far rientrare in gioco i concorrenti che erano stati precedentemente eliminati o si erano ritirati dal gioco non è per niente piaciuta a Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Critiche anche da parte di Luca Calvani.

L’attore se l’è presa soprattutto con l’ingresso di Jessica Morlacchi, che a differenza degli altri ripescati ha deciso di abbandonare il gioco di sua spontanea volontà e in segno di protesta contro il Grande Fratello che l’aveva messa in nomination dopo la lite con Helena. Tra tutte le persone che si sono lamentate, però, sono spuntate due diverse voci del coro, quelle di Javier Martinez e Zeudi De Palma.

I due, infatti, hanno fatto notare ai compagni di gioco che la regola del ripescaggio era presente nel contratto che tutti loro hanno firmato prima dell’ingresso nella casa del Grande Fratello. “Io quello che ho detto anche a loro, ho detto ragà, noi qua ci possiamo lamentare quanto vogliamo, potete fare tutto quello che vuoi, ma tu, tu, nel contratto sta scritto, hai firmato e ti devi stare zitto. Non puoi dire qualcosa“, ha detto Zeudi.

Nel contratto c’è scritto, lo ha confermato anche Zeudi, la quale evidentemente ha letto bene il contratto, al contrario di altri.

NB

METTEVI IN QUELLA ZUCCA VUOTA CHE

Il gf decide quel cavolo che gli pare!

E 🤫🤫🤫 #GrandeFratello — Florida-Calabria🌴🌺 (@Ermy77625982) January 22, 2025

E Javier ha detto: “E secondo me la gente forte, la gente forte, si vede anche da qui. Volete giocare duro? Per me va bene, nessun problema. Portate anche tutto, portate anche gente col telefono, io non lo posso vedere, non è un problema…”. Il pubblico si è anche chiesto: “Ma perché solo Zeudi e Javi hanno letto il regolamento? …a sentire gli altri sembra una castroneria quando invece hanno firmato senza leggerlo“. Ma la verità è che nei contratti Endemol c’è sempre stata la possibilità di ripescaggio, quindi la ragione è di Javier e Zeudi.