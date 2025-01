Jessica Morlacchi ha sorpreso i suoi fan con una nuova rivelazione dopo aver detto addio al Grande Fratello. La decisione di abbandonare il reality è stata presa in seguito a un provvedimento disciplinare letto da Alfonso Signorini durante la puntata precedente, che aveva riguardato alcuni episodi problematici verificatisi nella Casa. Jessica, insieme a Helena Prestes e Ilaria Galassi, era stata nominata d’ufficio.

La cantante non ha accettato questa decisione e, non condividendo l’atteggiamento di Helena, ha scelto di lasciare il programma: “Non è per essere stata mandata in nomination, ma per essere stata messa sullo stesso piano”. Pochi giorni dopo, Jessica è tornata in studio per confrontarsi con Helena e Luca Calvani. Durante l’incontro, ha voluto chiarire i dettagli del suo rapporto con Helena e svelare alcune dinamiche legate a ciò che era accaduto tra lei e l’attore. Una volta lasciato il reality, Jessica è tornata alla sua passione più grande: la musica.

Jessica Morlacchi pubblica il nuovo singolo

Oggi, sui suoi profili social, la cantante ha annunciato il lancio del suo nuovo singolo, che sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali dal prossimo venerdì 24 gennaio. Intanto, i fan possono già ascoltare una breve anteprima del brano. “Questa è una sorpresa speciale per tutti NOI! Sono emozionatissima di tornare in musica”, ha scritto Jessica, che spera di sfruttare la visibilità ottenuta grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello per rilanciare la sua carriera musicale, che negli ultimi anni non ha avuto tanta fortuna.

Jessica Morlacchi ha sempre avuto una passione per la musica fin da quando era bambina, alimentata dall’influenza del padre. A soli sette anni ha iniziato a studiare basso e canto. Il suo vero debutto è avvenuto nel 2001 con il gruppo Gazosa, con cui ha vinto il Festival di Sanremo nella categoria nuove proposte con il brano “Stai con me (Forever)”, ottenendo un grande successo.

Lo stesso anno, il gruppo ha lanciato uno dei tormentoni estivi più celebri di quell’anno, www mi piaci tu. Nel 2002 i Gazosa non sono riusciti a replicare il successo precedente con “Ogni giorno di più” e nel 2003 Jessica ha deciso di intraprendere la carriera da solista ma senza successo. Ora, con il nuovo singolo in arrivo e il supporto della notorietà acquisita grazie alla sua esperienza al Grande Fratello, Jessica spera di riuscire a rilanciarsi nel panorama musicale.