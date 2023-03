“Ragazzi, devo dirvi questo”. Amici, Maria De Filippi torna in studio: l’annuncio dopo il lutto

Si avvicina il Serale di Amici 22, il talent show condotto da Maria De Filippi. Si parte sabato 18 marzo con la prima puntata che porterà gli allievi della scuola a sfidarsi tra di loro per ambire al successo finale. La prima puntata andrà in onda dopo gli ultimi due appuntamenti di C’è posta per te e si andrà a scontrare con la quarta edizione de “Il cantante mascherato”, lo show di Milly Carlucci che va in onda su Rai1: una sfida a colpi di auditel per due programmi molto amati dal pubblico.

Con l’approssimarsi del Serale si va formando la classe di 15 ragazzi che indosserà l’ambitissima maglia oro che consente l’accesso alla fase successiva del programma. Attualmente sono 5 gli allievi già sicuri di partecipare al Serale di Amici 22: si tratta in particolare di Angelina (allieva di Lorella Cuccarini), Ramon (allievo di Alessandra Celentano), Isobel (allieva di Alessnadra Celentano), Gianmarco (allievo di Alessandra Celentano), Maddalena (allieva di Emanuel Lo).

Amici 22, altri 5 allievi ammessi al Serale

Dalle anticipazioni dell’ultima puntata di Amici 22 registrata nelle ultime ore e che andrà in onda domenica 12 marzo (il 5 andrà in onda quella saltata la scorsa settimana per rispettare il lutto di Maria De Filippi), si viene a sapere che altri 5 ragazzi hanno ottenuto la maglia color oro: si tratta di Mattia (allievo di Raimondo Todaro), Samu (allievo di Emanuel Lo) e Alessio (allievo di Alessandra Celentano). Per i cantanti Federica e Wax (entrambi allievi di Arisa).

Due sono stati gli allievi eliminati: Niveo e Benedetta Vari. Tuttavia per quest’ultima c’è comunque la possibilità di partecipare al Serale come ballerina professionista. Lo scrive SuperGuidaTv “Benedetta ha ballato un passo a due con Umberto – si legge nelle anticipazioni – la ballerina è stata eliminata però ha ricevuto un contratto come professionista per ballare con Mattia rimanendo così in casetta”.

Dalle anticipazioni si viene a sapere che il pubblico presente in studio, gli alunni della scuola e i professori hanno accolto Maria De Filippi con un Secondo quanto scritto dal profilo Twitter di Amici News, la produzione ha fatto una al pubblico del talent show ideato e condotto dalla moglie di Maurizio Costanzo: alle persone presenti in studio è stato chiesto di non urlare. “Ricomincio a lavorare perché così mi hanno insegnato”, avrebbe detto non citando direttamente il marito, secondo quanto riporta l’agenzia Ansa.