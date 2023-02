Amici 22 in pausa dopo la morte di Maurizio Costanzo. Momentaneamente interrotta anche la messa in onda del talent show, unitamente a quella di Uomini e Donne e C’è Posta per Te: la decisione Mediaset è sopraggiunta per rispetto del dolore di Maria De Filippi. Ma secondo alcune indiscrezioni, il talent show potrebbe riprendere a breve la sua corsa.

Pausa di Amici 22, quando la messa in onda del programma? Palinsesto televisivo stravolto in seguito al decesso del noto conduttore, giornalista e autore venuto a mancare all’affetto dei propri cari all’età di 84 anni. Il decesso del conduttore lascia un vuoto incolmabile soprattutto nel cuore dell’amata moglie e regina della tv, Maria De Filippi, con cui Maurizio Costanzo era convolato a nozze nel lontano 1995.

Pausa di Amici 22, quando la messa in onda del talent show? Ecco le prime indiscrezioni sulla data

Un vero e proprio gigante del mondo dello spettacolo e della televisione, ma per molti colleghi anche un amico fraterno: Maurizio Costanzo si è spento nella clinica romana dopo un improvviso peggioramento delle sue condizioni di salute. Lasciata aperta la camera ardente in Campidoglio fino al pomeriggio di domenica, per andare incontro nella giornata di lunedì alla celebrazione dei funerali solenni. Tanti volti amici intorno a Maria De Filippi e al figlio adottivo della coppia, ma anche tanti cittadini comuni per porgere un fiore e un ultimo saluto: così anche la programmazione televisiva ha voluto rendere omaggio al colosso della televisione italiana dedicando a lui intere trasmissioni e mettendo in pausa altre, come appunto è accaduto anche per Amici 22.

Nessuna conferma sulla ripresa dei lavori, ma solo ipotesi trapelate su Amici Notizie, che vedrebbero lo ‘start’ del programma a partire da domenica 5 marzo: “La ventiduesima puntata di Amici 22 potrebbe essere mandata in onda domenica 5 marzo. La registrazione di giovedì 2 marzo potrebbe saltare”, si legge nel dettaglio. E a proposito del talent show di Maria De Filippi, di recente il pubblico italiano ha assistito a due eliminazioni, di cui qualche anticipazione è stata diffusa su Superguidatv: “Ci sono stati due alunni eliminati. Paky eliminato dalla Celentano, lo preferisce a Samu, ma alla fine è entrato Alessio e pertanto ha visto qualcuno di ancora più bravo”.

“Ciò scatena una accesa discussione con Raimondo Todaro. Mezkal eliminato da Rudy Zerbi, ma potrà fare i casting l’anno prossimo. Per l’eliminazione Zerbi ha fatto lo stesso discorso che la Celentano ha fatto a Paky. Zerbi, motivando la sua decisione, ha lanciato delle frecciatine agli altri professori”. Mentre al serale di Amici 22 volano Alessio Cavaliere, Mattia Zenzola, Samu Segreto, Wax e Federica Andreani, insieme a Isobel Kinnear, Ramon Agnelli, Gianmarco Petrelli, Angelina Mango e Maddalena Svevi.