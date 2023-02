Continuano ad uscire notizie su Maria De Filippi e i suoi programmi Uomini e Donne e Amici 22. Vi abbiamo riferito nelle scorse ore di uno stop anche nella giornata di martedì 28 febbraio, ma adesso stanno emergendo dettagli ancora più significativi. La morte di Maurizio Costanzo le ha causato ovviamente un dolore immane e dopo i funerali si è chiusa nuovamente nel suo silenzio. Tante le lacrime versate per l’amore della sua vita, che l’ha lasciata improvvisamente a 84 anni dopo giorni trascorsi in ospedale.

A proposito di Maria De Filippi, prima di rivelarvi tutto su Uomini e Donne e Amici 22 e la loro futura messa in onda, si è saputo qualcosa in più sui noti selfie scattati durante la camera ardente di Costanzo. A parlare è stata Maria Elena Barnabi, giornalista di Gente, che ha affermato: “Maria ha rispettato il suo pubblico, che ha reagito come ha visto fare in tv. In trasmissioni dove si condivide tutto, qualsiasi dramma familiare, qualsiasi vergogna, qualsiasi lacrima. Dove sta lo scandalo?“.

Leggi anche: “Perché quel sorriso”. Funerali Costanzo, il momento di Maria De Filippi che è passato inosservato





Maria De Filippi, nuove voci su Uomini e Donne e Amici 22

A riportare le nuove notizie su Maria De Filippi è stato il sito Fanpage. A proposito di Uomini e Donne e Amici 22, la pausa temporanea per il lutto della conduttrice televisiva sarà prolungata ancora. Si era vociferato della possibilità che dal primo marzo si potesse ricominciare con la normale programmazione di Canale 5, invece pare proprio che non sarà così. Ora è spuntata una nuova data e sono anche state tirate fuori altre informazioni, in relazione all’altra trasmissione di Maria, ovvero C’è posta per te.

Mediaset avrebbe deciso di continuare a rispettare il lutto di Maria De Filippi per ancora circa sette giorni. Fanpage ha svelato che UeD e Amici 22 potrebbero ripartire lunedì 6 marzo, quindi non ci sarebbero nemmeno registrazioni nei prossimi giorni e l’appuntamento di domenica 5 marzo del talent show non dovrebbe esserci. Resta ancora incertezza su C’è posta per te e in particolare sull’appuntamento di sabato 4 marzo. Scopriremo tutti i dettagli anche su questo nelle prossime ore.

E a rischio sarebbe anche il regolare inizio del serale di Amici 22, previsto il 18 marzo. Se le puntate saltate dovessero essere due, bisognerà avere del tempo per recuperare il terreno perso e quindi ci sarebbe una nuova data. Una cosa è però sicura: Maria non tornerà nei prossimi giorni, quindi occorrerà attendere altre comunicazioni.