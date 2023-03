“Non posso crederci”. Amici 22, colpo di scena: “Roba mai vista”. La scoperta nell’ultima registrazione

Sono riprese le registrazioni di Amici 22. Maria De Filippi è ritornata in studio dopo un breve periodo di stop a causa del grave lutto che l’ha colpita e che ha sconvolto il mondo della tv: la morte del marito Maurizio Costanzo. La vita va avanti e la conduttrice sta pian piano ritornando alla quotidianità e agli impegni lavorativi. Non sarà facile per lei, ma sicuramente troverà l’affetto del pubblico che in questi giorni le ha manifestato vicinanza e si è stretto intorno a lei.

Puntuali sono giunte le anticipazioni della puntata di Amici 22 che andrà in onda domenica 12 marzo, mentre domenica 5 sarà trasmesso l’appuntamento che è saltato la scorsa settimana per la decisione di Mediaset di rispettare il lutto di Maria De Filippi. La conduttrice in studio non ha parlato direttamente di Costanzo, ma a toccato il tema della morte del marito esternando questa frase secondo quanto riporta l’agenzia Ansa: “Ricomincio a lavorare perché così mi hanno insegnato”.

Amici 22, Benedetta Vari eliminata: prosegue come professionista

Dalle anticipazioni si viene a sapere che il pubblico presente in studio, gli alunni della scuola e i professori hanno accolto Maria De Filippi con un lunghissimo applauso. Secondo quanto scritto dal profilo Twitter di Amici News, la produzione ha fatto una richiesta ben precisa al pubblico del talent show ideato e condotto dalla moglie di Maurizio Costanzo: alle persone presenti in studio è stato chiesto di non urlare.

Amici 22 è andato avanti, quindi, anche perché si avvicina il serale e deve essere composta la classe. La conduttrice ha annunciato che i posti sono 15, mentre attualmente i ragazzi sono 17. Pertanto ci sono state due eliminazioni: quella di Niveo e quella di Benedetta Vari. Quest’ultima è diventata ballerina professionista dopo aver ricevuto un contratto e ballerà con Mattia partecipando al Serale, ma dall’altra parte della barricata. È quanto si legge su SuperGuidaTv, che ha fornito le anticipazioni. “Benedetta ha ballato un passo a due con Umberto – si legge nelle anticipazioni – la ballerina è stata eliminata però ha ricevuto un contratto come professionista per ballare con Mattia rimanendo così in casetta”.

Nel corso delle settimane passate nella scuola, la ballerina ha confessato di aver sofferto di bulimia: “Ho avuto problemi alimentari, lo so che non c’entra niente, ma sono cose che ricollego e ho paura. Ero bulimica. A me piace mangiare e pure tanto e un giorno X – che era uguale agli altri – il mio cervello mi ha detto che avevo mangiato troppo. E poi l’ho iniziato a fare perché ogni giorno dicevo ‘però se lo faccio pure sto pranzo va via’, pensavo questo. Non lo faccio più da tre anni. Ma ora inizio a risentirmi inadatta. Sto provando le sensazioni che provavo prima di diventare bulimica, ho paura di ricascarci”.