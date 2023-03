Nel pomeriggio di venerdì 3 marzo Maria De Filippi è tornata a registrare Amici 22 e inevitabilmente il pensiero è andato anche a Maurizio Costanzo, che è morto nei giorni scorsi a 84 anni. Dopo un periodo di stop per rispettare il suo lutto, ha ripreso a svolgere la sua attività lavorativa. Si era saputo che la produzione avesse invitato il pubblico ad evitare urla al momento dell’ingresso della conduttrice, ma di fare eventualmente un applauso. E adesso si è scoperto cosa è successo realmente.

Maria De Filippi, durante la nuova puntata di Amici 22, ha voluto fare un commento su Maurizio Costanzo e in particolare sul suo lavoro. Sappiamo innanzitutto che è stata accolta dal pubblico con un lungo e fragoroso applauso, che avrà certamente emozionato la presentatrice Mediaset. A riferire i dettagli di quanto successo è stata l’agenzia giornalistica Ansa, che è stata in grado di fare qualche anticipazione sul comportamento assunto da Queen Mary in queste ultime ore.

Maria De Filippi, ad Amici 22 si sofferma su Maurizio Costanzo

Durante la registrazione, Maria De Filippi ha esordito ad Amici 22 non parlando direttamente di Maurizio Costanzo, ma in un certo senso ha toccato il tema legato alla morte del marito. Un momento di enorme commozione, che ha fatto piangere tantissima gente. Dopo una pausa momentanea per iniziare ad elaborare il lutto, ha ricominciato a lavorare e infatti riprenderanno anche le messe in onda di Uomini e Donne e C’è posta per te nonché le registrazioni del dating show di Canale 5 con la scelta di Federico Nicotera.

Secondo l’Ansa, Maria De Filippi avrebbe esternato questo suo pensiero nello studio di Amici 22: “Ricomincio a lavorare perché così mi hanno insegnato“. Quindi, nonostante la sofferenza per il decesso di Costanzo, ha spiegato che le hanno sempre insegnato di dover andare avanti e di affrontare il lavoro anche se ci sono momenti complicati nella sua vita. Dunque, ce l’ha fatta a superare la fase più delicata e ha ripreso la sua quotidianità. Un grande coraggio quello che ha dimostrato di avere Queen Mary.

Nella giornata di domenica 5 marzo andrà in onda su Canale 5 la puntata di Amici 22, che non era stata trasmessa per rispettare il lutto di Maria De Filippi. Quindi, il 12 marzo ci sarà invece l’appuntamento che è stato registrato nelle scorse ore.