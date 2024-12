Come sempre il dopo puntata lascia strascichi nella casa del Grande Fratello e se qualche rapporto si fortifica, qualcun altro al contrario si rompe. Anche in diretta abbiamo assistito a un duro confronto tra Luca Calvani e Jessica Morlacchi. In breve, lei ha lasciato intendere di essere stata illusa dall’attore che tra loro sarebbe potuto nascere qualcosa di più di una semplice amicizia.

E a lui non è piaciuta tutta questa gelosia nei confronti di Helena. Terminato il collegamento con lo studio, poi, l’attore si è sfogato a lungo con Amanda Lecciso e oltre a manifestare tutto la sua delusione per quelle parole dette dalla cantante in puntata ha anche rivelato all’amica di aver preso una decisione. Quella di chiudere con lei.

Leggi anche: “Jessica e Javier? Qua dentro…”. Grande Fratello, Stefania Orlando svela cosa fanno realmente





GF, Jessica in lacrime per Luca

Le cose non si sono appianate e lo dimostra uno degli ultimi video caricati sul sito del Grande Fratello: Jessica si è lasciata andare a uno sfogo emotivo, sempre per Luca. Secondo l’ex voce dei Gazosa, l’attore avrebbe dato più peso all’amicizia con Helena trascurando il suo bene, o forse qualcosa in più.

Gli ultimi filmati mostrano la concorrente visibilmente affranta, con tanto di cerotto per mal di collo. “Anche quel male deriva dalla tensione accumulata in questi giorni”, il commento di Mariavittoria. Per Luca c’è tanto dispiacere, soprattutto ora che si sono allontanati. Ma c’è ancora bene, come confermato dalla Morlacchi tra le lacrime.

Ripensando agli ultimi contrasti con Luca, Jessica si lascia andare a un pianto liberatorio 💔 #GradeFratello https://t.co/CJcFUrG6N8 — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 18, 2024

“Sto così, sono molto scossa e anche triste. Non pensare che comunque non ci sia un bene di fondo […] Il bene c’è, il bene c’è, nonostante tutto il bene c’è e fa male. C’è anche da parte sua…”, ha detto prima di lasciarsi andare a un pianto liberatorio, sempre sostenuta da Mariavittoria, che era con lei in piscina. Risolverà i suoi problemi con Luca?