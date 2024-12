“Due milioni di euro”. Offerta choc da Mediaset per strappare il presentatore numero uno alla Rai. A rivelarlo è stato direttamente il volto celebre della tv di Stato. Un passaggio che, se venisse realizzato, provocherebbe un vero e proprio terremoto televisivo. Il famoso conduttore ha spiegato che guià Silvio Berlusconi gli aveva proposto un contratto da favola, ma in quell’occasione aveva deciso di rifiutare. Ma adesso le cose potrebbero cambiare.

Pier Silvio Berlusconi alla carica per il famoso conduttore che, stavolta, non lascia chiusa la porta. Anzi. Per la sua carriera si tratta di un momento particolare. Il suo contratto con la Rai è arrivato quasi alla scadenza. E adesso lui si trova di fronte a un bivio: deve decidere se continuare a lavorare a Viale Mazzini o provare altre esperienze. In un’intervista pubblicata sul settimanale Gente, spiega la situazione.

Leggi anche: “Secondo posto? Cosa devo dire”. Ballando con le stelle, Federica Pellegrini vuota il sacco dopo la finale





“Mi hanno offerto due milioni di euro”. Proposta choc di Pier Silvio Berlusconi per strappare alla Rai il numero uno

Bruno Vespa ha fatto importanti rivelazioni. “Qual è il posto giusto per me? Rai e Mediaset. Non escludo niente”. Il presentatore ha svelato che già in passato ha “avuto la possibilità di lasciare viale Mazzini per andare nell’azienda di Cologno Monzese. “Me lo chiese Silvio Berlusconi nell’ottobre 2021 e poi nell’ottobre 2022”.

Sul piatto per lui una cifra record: “Ci vedemmo a pranzo ad Arcore per il libro e lui mi disse: ‘Vieni, ti raddoppio lo stipendio’. Così, secco. Di che tipo di cifra parlo? Facile: io prendevo un milione all’anno, lui me ne propose due. Gli dissi che finché riuscivo a lavorare in Rai, sarei rimasto in Rai. Poi chissà. Anche Pier Silvio rinnovò l’offerta l’anno dopo, ma avevo già firmato il contratto per Cinque minuti”.

Vespa ha poi confermato che il suo contratto con la Rai scade nel 2025. Non ha detto se ci sono stati di recente nuove proposte da parte di Mediaset. Ma sul suo futuro è vago: “Vedremo”. Poi ha fatto varie ipotesi: “Io al posto di Striscia la Notizia? Ma no, cosa dice. L’access time, quello di Striscia e dei ‘pacchi’, è una fascia molto delicata, porta molti soldi. A causa sua, però, tutto è slittato in avanti di un’ora: noi andiamo in onda alle 23.30. Tornare alle 22.30 sarebbe una meraviglia. Un passaggio a La7? No, non è una questione di soldi, per carità. La7 non è il posto giusto per me. Qual è il posto giusto per me? Rai e Mediaset. Non escludo niente”.