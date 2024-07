Incredibile affermazione di Fedez, che non si è tenuto niente dentro di sé ma ha vomitato tutto addosso a Myrta Merlino. Infatti, è arrivata una critica pesantissima che ha riguardato la trasmissione Pomeriggio Cinque. Come ricorderete, negli ultimi mesi più volte è stato beccato dall’inviato del programma Mediaset e non erano mancati diverbi a distanza tra il rapper e la conduttrice.

Adesso Fedez è andato oltre, distruggendo completamente Myrta Merlino e Pomeriggio Cinque. Lo ha fatto durante la sua ospitata su Twitch con Il Rosso. Insieme danno spesso vita a delle live e in una di queste ha preso la parola sferrando un colpo durissimo al programma di Canale 5. Il video del suo intervento è online e sta destando molta attenzione.

Fedez contro Myrta Merlino: che attacco a Pomeriggio Cinque

Usando la sua consueta ironia, Fedez ha letteralmente demolito la trasmissione di Myrta Merlino. Pomeriggio Cinque non gli piace nella maniera più assoluta e lo ha fatto capire chiaramente, senza fare alcun giro di parola. Vediamo insieme cosa ha dichiarato durante la live su Twitch.

Fedez ha esclamato: “Da quant’è che fai Twitch tu? Un anno e mezzo? Sei già in burnout? Perché credo che Twitch sia la piattaforma che più ti logora. Perché devi fare da solo, o comunque con la tua squadra, quello che fa Pomeriggio 5. Però loro magari hanno trenta persone per fare un programma di me***. Il tuo è un programma di me*** ma con meno persone, dall’altra parte spendono pure dei soldi per farlo. Alla fine è meglio il tuo. Pensa il pianeta quanto soffre per fare Pomeriggio 5. Quanto inquiniamo di elettricità per fare Pomeriggio 5″.

Chissà se Myrta Merlino se la sentirà di replicare a Fedez o se sorvolerà, evitando che si inneschino discussioni pesanti. Non resta che attendere i prossimi giorni per averne certezza.