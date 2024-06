“Prendo il suo posto”. Otto e mezzo, arriva Floris al posto di Lilli Gruber. È successo tutto nella puntata di giovedì 30 maggio 2024, quando tutti i telespettatori di La7, nel pensare di trovarsi di fronte Lilli Gruber alla conduzione di Otto e mezzo, hanno invece scoperto che al suo posto c’era Giovanni Floris. Proprio così, è cambiata la conduzione dello storico programma di La7, ma è una cosa definitiva o c’è semplicemente una sostituzione momentanea?

E nel caso, tutti si sono chiesti: cosa è successo alla Gruber, sta bene? Andiamo con ordine e cerchiamo di capirci qualcosa. Tra l’altro il famoso conduttore di DiMartedì non è la prima volta che prende le redini del programma della collega. Qualcuno ricorda che era già successo, per due volte, a maggio e a dicembre dell’anno scorso. Nessuno sa perché e non sono mai stati divulgate le motivazioni che dell’assenza di Lilli Gruber.





Anche in quel caso i telespettatori storici del programma, hanno soltanto visto il faccione di Floris a posto di quello della Gruber. Questa volta però Giovanni Floris, in anteprima di puntata, ha rivelato qualcosa in più sull’assenza della collega e ha detto a tutti: “Sarò con voi per un paio di giorni, poi tornerà Lilli”. Chiaramente ora tutti vogliono sapere dove sia Lilli Gruber e perché abbia lasciato la conduzione al collega e amico.

Problemi di salute? In ferie o in vacanza? Chiaramente sui social non si parla d’altro e ora in molti stanno speculando sulle motivazioni secondo le quali la Gruber non sarebbe andata. C’è chi ad esempio, su X, giustifica la sua assenza e la collega direttamente al raduno annuale del gruppo Bilderberg, un incontro per inviti di circa 130 partecipanti, la maggior parte dei quali sono personalità nel campo economico, politico e bancario.

"Vostro onore, non ho altro da aggiungere": la stoccata di Giannini al titolo di Libero#ottoemezzo https://t.co/OoUVDyrlw8 — Otto e Mezzo (@OttoemezzoTW) May 30, 2024

Secondo diverse teorie del complotto sarebbero loro a comandare, di nascosto, il mondo occidentale. Insomma, secondo molti Lilli Gruber sarebbe andata lì, a decidere il futuro del mondo (si dice con ironia, ndr). Ora non ci resta che attendere il ritorno di Lilli al timone del suo Otto e mezzo.

