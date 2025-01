Altra pessima notizia per i concorrenti del Grande Fratello. Un comunicato ufficiale è stato scritto dalla produzione e fatto leggere ad Amanda e Luca, i quali hanno avuto il compito di informare tutti gli altri compagni di avventura. E la tensione è subito salita quando si è compreso che si trattava di una vera e propria punizione, provocata dall’atteggiamento di alcuni.

Amanda e Luca si sono fatti subito seri e hanno riferito agli altri concorrenti del Grande Fratello di questo comunicato, letto integralmente da Calvani. L’attore ha avuto anche qualche piccola scaramuccia in particolare con Jessica, la quale stava facendo delle considerazioni che non hanno trovato l’appoggio dell’attore.

Grande Fratello, per i concorrenti comunicato ufficiale: una brutta notizia

Nella casa del Grande Fratello è arrivato il comunicato contro i concorrenti, rei di aver compiuto dei gesti scorretti. Infatti, Luca ha letto il seguente messaggio della produzione: “Inquilini, a causa delle ripetute violazioni del regolamento, divieto di togliersi il microfono e toccare le telecamere, il budget per la vostra spesa settimanale subisce una decurtazione del 30%“.

Luca è parso subito infastidito, soprattutto quando poi ha dovuto leggere l’ultima parte del comunicato: “Avete a disposizione 280 euro“, una cifra sicuramente bassa. Infatti, Calvani ha esclamato: “Prendetevi la responsabilità“. Jessica è intervenuta, invitando i coinquilini a parlare sotto i piumoni come fanno tutti, ma Helena ha detto che non si può fare. La Morlacchi ha reagito così: “Quindi non l’abbiamo mai fatto?”. La cantante ha invitato a non puntare il dito contro, ma Luca ha risposto: “Non stiamo puntando il dito, se qualcuno si sente chiamato in causa ha la coda di paglia“.

Jessica ha insistito: “Siamo tutti un po’ colpevoli” e Amanda ha replicato: “Chi ha detto il contrario?”. Calvani ha comunque riferito che questo sarà l’ultimo avvertimento del GF, poi le decurtazioni saranno sempre più grandi: “Finiamo a riso e acqua”.