Dallo scorso anno il Grande Fratello è stato rinnovato a seguito delle linee editoriali Mediaset dettate da Pier Silvio Berlusconi. Lo scorso anno c’è stata la rivoluzione sul cast con il ritorno in casa dei personaggi nip (i non famosi) insieme ai vip, che avevano caratterizzato le ultime edizioni del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Nuove regole che hanno cambiato l’assetto del reality show di Canale 5, con una linea editoriale anti-trash dettata da Pier Silvio Berlusconi a seguito di alcuni episodi scaturiti durante la settima edizione del Grande Fratello Vip. Il Grande Fratello con nip e vip è tornato all’insegna della spontaneità e dell’autenticità ma senza scordare le vecchie regole del gioco.

Grande Fratello richiama Jessica, Mariavittoria e Ilaria chiuse in bagno

In questi giorni i concorrenti dovranno affrontare un provvedimento molto pesante che verrà comunicato durante la prossima puntata in diretta e molto probabilmente colpirà Jessica Morlacchi, Helena Prestes e Ilaria Galassi delle Non è la Rai. Le tre, infatti, sono state protagoniste di due liti molto pesanti, sfociate anche in gesti fisici preoccupanti e insulti. Questo tipo di comportamento ha sollevato preoccupazioni sia tra gli spettatori che tra gli autori del programma, rendendo inevitabile l’intervento del Grande Fratello.

Parlando di regole della casa, in queste ore altre tre concorrenti sono finite al centro della bufera. Le tre sono finite sotto i riflettori per aver violato una delle regole fondamentali della casa: non chiudersi in bagno in gruppo. Cosa ovviamente vietatissima dal Grande Fratello. E infatti, mentre in casa la vita scosse lentamente tra faccende domestiche e chiacchiere, una voce femminile ha intimato alle tre di uscire dal bagno.

Jessica, Maria Vittoria e Ilaria sono entrate insieme nel bagno e vengono rimproverate da grande sorella.#grandefratello #helevier #iostoconhelena pic.twitter.com/woO45KcRfp — 🌺 𝓜𝓸𝓻𝓮𝓷𝓪 🌺 (@mcaroli75) January 7, 2025

“Ragazzi in bagno si sta in uno, grazie”, dice la voce dalla regia. “Jessica, Maria Vittoria e Ilaria sono entrate insieme nel bagno e vengono rimproverate da grande sorella”, si legge a corredo del video pubblicato su X. Il momento, ripreso dalle telecamere, è stato pubblicato sui social, scatenando una serie di reazioni da parte del pubblico. Nel video, si possono vedere Helena e Luca commentare l’episodio, ipotizzando una possibile decurtazione del budget settimanale della casa come sanzione per la violazione.