Al Grande Fratello tutti gli occhi sono puntati sulla coppia Helena Prestes e Zeudi di Palma. Già nelle scorse puntate del reality show, la fotomodella brasiliana e l’ex Miss Italia sono state protagoniste di alcune clip in cui si scambiavano coccole e tenerezze. Molti fan hanno iniziato a sperare che tra le due potesse nascere una storia d’amore. Sui social, sono addirittura nati alcuni profili dedicati a seguire passo dopo passo l’evolversi della situazione tra le due concorrenti, considerate tra le più belle di questa edizione del programma.

Tuttavia, sulla coppia si addensano alcune ombre. Non è infatti tutto rose e fiori: l’altra notte, Zeudi si è lasciata andare a dei baci con Alfonso D’Apice, l’ex volto di Temptation Island, con cui, stando ai loro racconti, aveva avuto una breve relazione prima di entrare nella casa. Ovviamente, l’episodio non è passato inosservato. Poco dopo, Zeudi è andata a raccontare l’accaduto a Helena, anche se ha fornito una versione secondo cui sarebbe stato Alfonso a prendere l’iniziativa.

Leggi anche: Arrestata la giornalista Cecilia Sala, era in Iran. Situazione molto delicata





“Povera Helena”. Grande Fratello, cosa sta uscendo dopo i fatti con Zeudi: molto male per lei

Su X chi tifa per Helena teme che la brasiliana rischi di scottarsi: “Helena si sta lasciando troppo andare con Zeudi. Fa bene a seguire il suo cuore, ma potrebbe soffrire quando e se lunedì verranno mostrate determinate clip. Temo che prenderà un’altra brutta delusione”. Helena sembra aver creduto alla versione dell’amica, Infatti poco fa era di nuovo abbracciate in giardino a farsi le coccole. La fotomodella brasiliana è ignara di tutto.

Le immagini “incriminate” mostrano invece che Zeudi era molto coinvolta con Alfonso, in netto contrasto con il racconto fatto dall’ex Miss Italia. Zeudi, dal canto suo, aveva dichiarato: “Lui ha provato a baciarmi e io, inizialmente, mi sono scansata. Però, in quel momento, mi sono sentita un po’ in dovere nei suoi confronti. Dovevo confortarlo, fargli sentire affetto, considerando che è stato otto anni con una persona e poi si è ritrovato senza nessuno. È normale che, trovandosi in questa casa dove nessuno lo calcola più, possa provare a baciare qualcuno che gli piace anche solo esteticamente. Da una parte lo giustifico. C’è stato un bacio, ma nulla di che. Volevo dirtelo”.

Helena si sta lasciando troppo andare con Zeudi.

Fa bene perchè sta facendo semplicemente quello che sente di fare, ma le farà male quando e se lunedí smaschereranno Zeudi mostrando determinate clip.

Temo prenderà un’altra brutta delusione…

pic.twitter.com/zoS7B6ANTD — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) December 27, 2024

Sulla piattaforma X, i commenti del pubblico sono divisi. C’è chi scrive: “Zeudi deve uscire, sta rovinando il percorso di Helena. Lei deve volare da sola, non ha bisogno di nessuno”. Secondo alcuni spettatori, ‘ex Miss Italia si sarebbe “buttata” su Helena sapendo che la brasiliana è molto amata fuori dalla casa, con l’intento di guadagnare consensi.Altri, invece, dubitano di Prestes: “Boh, a me Helena non convince in questa storia”.