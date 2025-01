Non è stata una puntata semplice quella del Grande Fratello andata in onda mercoledì sera. Alfonso Signorini ha inaugurato la diretta annunciando che sarebbe stata una serata particolare, viste le recenti vicende accadute dopo Capodanno. Fin dall’inizio, il conduttore si è rivolto ai concorrenti riuniti nel salotto della Casa, pronto a fare un richiamo ufficiale indirizzato a Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi e Helena Prestes.

“Il limite, per diverse ragioni, è stato evidentemente superato in tutti e tre i casi”, ha letto Signorini, analizzando attentamente i comportamenti delle concorrenti coinvolte. Ha poi spiegato che, per garantire trasparenza e giustizia, il destino delle tre ragazze sarebbe stato affidato al giudizio del pubblico, così come accaduto in precedenza. “Il Grande Fratello ha deciso che siete in nomination d’ufficio: andrete direttamente al televoto per l’eliminazione insieme ai nominati di stasera. E in queste nomination non avrete diritto di voto”, ha detto.

L’episodio è legato agli atti di violenza e tensione che si sono verificati nelle ultime settimane. Tra i momenti più discussi, le dichiarazioni provocatorie di Jessica Morlacchi e le minacce di Ilaria Galassi. A fare ulteriore scalpore, poi, l’episodio in cui Helena Prestes ha perso la calma lanciando un bollitore, irritata dal fatto che Jessica non le avesse passato il pane. Dopo l’annuncio Jessica Morlacchi ha abbandonato la casa in segno di protesta e alcuni concorrenti hanno espresso il loro dissenso verso le decisioni prese dalla produzione, considerandole ingiuste.

Fra questi, Ilaria Galassi (anch’essa colpita dal provvedimento e quindi in nomination insieme a Helena) e Lorenzo Spolverato, che ha criticato apertamente la gestione della doppia nomination, sottolineando la poca equità delle scelte fatte. Ma sembra che il discorso di Alfonso Signorini non sia stato recepito da tutti. Nelle ultime ore, infatti, un video che ritrae Lorenzo mentre parla di Helena, suggerendo agli altri di isolarla, è diventato virale.

Non hai capito nulla del discorso di Signorini . Sei stato graziato per 3 mesi #GrandeFratello @EndemolShineIT pic.twitter.com/2tpLGnl9SL — @NANA’ 🌶️🌶️ (@lalli_lalli) January 9, 2025

“Devono dire stai zitta e lasciarla da sola”, ha detto Lorenzo parlando di Helena. Parole choc, soprattutto dopo il discorso fatto da Alfonso Signorini durante la scorsa puntata i diretta. “Non hai capito nulla del discorso di Signorini. Sei stato graziato per 3 mesi #GrandeFratello”, si legge nel post che accompagna il video su X. Tra i commenti emergono critiche aspre: “Ne ho visti tanti de 🤡, ma LUI li batte tutti….LUI dovrebbe tacere, raccomandato e protetto dal 🎪 del gf….🤡🤡🤡🤡🤡🤡”, “Giuro sto ratto di 💩 deve andare a casa a calci in culo secondo me sei gruppo branco non ha capito niente della lezione di ieri”. Le parole di Lorenzo, insieme a quelle di Shaila e Tommaso, continuano ad alimentare il dibattito sui social.