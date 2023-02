Piero Pelù a Sanremo 2023. Il cantante è tornato nella città ligure e si è esibito sul palco di piazza Colombo compiendo un gesto che è diventato virale sui social. Amadeus si è collegato nel corso della prima serata del festival della canzone italiana e l’ex leader dei Litfiba ha eseguito in diretta Gigante, brano portato in gara a Sanremo 2020.

Durante la serata di apertura Amadeus è uscito all’esterno dell’Ariston e ad attenderlo c’era Piero Pelù. Ironia sul contrasto tra i due look: smoking e foulard per il conduttore, chiodo borchiato con toppe di D.R.I. e Dead Kennedys per il cantante.

Piero Pelù a Sanremo 2023, ruba una borsa dal pubblico

“Ama noi siamo la dimostrazione che la biodiversità su questa terra esiste davvero”, ha sottolineato scherzando il leader dei Litfiba, che poi è andato sul Suzuki Stage, in piazza Colombo per eseguire la sua “Gigante”, hit della sua carriera solista, presentata a Sanremo nel 2020.

A Sanremo Piero Pelù ha ripetuto la gag messa in scena durante la sua ultima presenza al Festival di Sanremo e ha “rubato” una borsetta a una signora del pubblico. Ormai un cavallo di battaglia del cantante. Alla vista del gesto i social sono impazziti e hanno riproposto il vecchio video di Piero Pelù durante l’esibizione della sua ultima partecipazione al festival della canzone italiana. Tutti ricordano il simpatico siparietto durante la performance di Piero Pelù alla settantesima edizione del festival di Sanremo mentre cantava la sua ‘Gigante’. Il rocker era sceso in platea e, mentre tornava sul palco, aveva ‘scippato’ improvvisamente la borsetta a una signora seduta fra il pubblico, portandola sul palco e facendola ondeggiare al ritmo della canzone.

lo scippo di borsette di Piero Pelù nella storia del festival #Sanremo2023

PIERO PELÙ E IL SUO RITORNO A SANREMO#Sanremo2023

pic.twitter.com/61QZD98USM — m 💐 sanremo era (@itsmc17) February 7, 2023

Impossibile trattenere le risate dopo il furto della borsetta di Piero Pelù a Sanremo 2023. “L’ha rifatto sul serio”, “Piero che ripropone la scena del furto della borsa“, “Grazie Piero”, “Cosa stiamo guardando?”, “Piero che ripropone il meme della borsetta”, commentano sui social, dove il video è diventato virale in pochissimi minuti.