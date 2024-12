Momento forse decisivo al Grande Fratello per Mariavittoria e Tommaso. Mentre erano intenti a dare vita ad un nuovo confronto, è successo qualcosa di inaspettato che ha cambiato le carte in tavola. E ora c’è chi ne esce molto soddisfatto da questa svolta, che sicuramente non potrà che fare bene anche alle dinamiche del reality show di Canale 5.

Ma andiamo per ordine e ribadiamo che al Grande Fratello era in corso un faccia a faccia tra Mariavittoria e Tommaso. All’improvviso sono stati interrotti da un rumore proveniente dall’alto. Hanno alzato lo sguardo e hanno subito capito che si trattasse di qualcosa che li riguardava direttamente. Poi hanno fatto delle esclamazioni chiarificatrici per il pubblico.

Grande Fratello, confronto tra Mariavittoria e Tommaso poi la svolta

Spinti presumibilmente da quanto accaduto in quei frangenti, con un aereo che si è messo a sorvolare sopra la casa del Grande Fratello con un messaggio dedicato proprio a Mariavittoria e Tommaso, i due hanno deciso di giungere ad una soluzione. E hanno definitivamente messo un punto sul loro rapporto. Vediamo che cosa si sono promessi.

Tommaso e Mariavittoria hanno capito di aver complicato il loro legame a causa delle liti e delle incomprensioni. E lei ha allora chiesto immediatamente scusa: “Perdonami se ti ho fatto soffrire, ho sbagliato anch’io e hai ragione su tutto. Metti da parte la gelosia, devo potermi fidare di te, torna quello di prima perché mi piaceva tanto”. E nel frattempo i fan li avevano dedicato uno splendido striscione aereo.

PROTEGGETEVI ❤️ WE SEE #TOMMAVI



Aereo con messaggio da parte dei Fan per Maria Vittoria e Tommaso vola sulla casa del #grandefratello



Scritte aeree

Messaggi con aereihttps://t.co/wfxwj5iBKj pic.twitter.com/f4dNR5OdUr — SCRITTE AEREE Aerei con Striscione Messaggio Aereo (@scritteaeree) December 6, 2024

Il messaggio recitava: “Proteggetevi, we see. #tommavi“. Alla fine Tommaso si è detto pienamente d’accordo con l’opinione di Mariavittoria: “Non voglio più stare così“. Quindi, l’intenzione è quella di riavvicinarsi empre più senza polemiche e liti.