Ospite nella puntata di Verissimo del 25 gennaio, Jenny Guardiano è tornata a parlare della sua relazione ormai conclusa con Tony Renda. I due avevano partecipato insieme alla scorsa edizione di Temptation Island, il programma condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. La loro storia era proseguita fuori dal villaggio, ma poi le cose sono cambiate e alla fine la coppia è scoppiata. Jenny ha spiegato come, una volta terminata l’esperienza nel reality, il rapporto con Tony sia andato deteriorandosi.

“Siamo usciti dal programma facendoci delle promesse, pensavo di potermi fidare di lui, ma le cose non sono andate in questo modo”. La giovane ha poi rivelato di aver scoperto che, durante la loro relazione, Tony intratteneva contatti con altre donne, chiedendo numeri di telefono e organizzando incontri: “Quando la storia è finita, ho saputo che nel frattempo scriveva ad altre ragazze, chiedeva il numero e le invitava a uscire”. Jenny ha ammesso di essersi sentita a lungo messa in secondo piano e di aver accettato compromessi pur di mantenere il rapporto con l’ex compagno.

Leggi anche: “Esco”. Grande Fratello, l’annuncio è il colpo peggiore per Signorini: perché ha deciso così





Jenny Guardiano di Temptation Island: “Perché il mio viso è così gonfio”

Durante l’intervista, Jenny non è riuscita a trattenere le lacrime quando ha ricordato il padre Angelo, scomparso pochi mesi fa. “Io mi sento in colpa perché quando lui è volato in cielo io non c’ero, non sono riuscita a stargli accanto come volevo, ero sempre insieme a Tony. Oggi mi pento molto di questa cosa. Tony non è stato in grado di starmi vicino, non è venuto nemmeno al funerale di mio papà Angelo”, ha raccontato, sottolineando di aver chiuso definitivamente con Tony.

Un altro tema doloroso affrontato da Jenny riguarda i commenti negativi ricevuti sui social. In un video condiviso online, ha parlato apertamente degli attacchi subiti a causa del suo aspetto fisico: “Sono schifata dalla cattiveria dei commenti che sto leggendo sotto a questo post in quanto al gonfiore del mio viso”. Ha spiegato di aver attraversato un periodo molto difficile, segnato anche dall’aumento di peso: “Purtroppo ho passato e sto passando uno dei periodi più brutti della mia vita e in quanto essere umano, ho reagito sfogandomi sul cibo. Ho preso dei chili ed ecco qua, sono più paffutella… Mi dispiace dovervi dare delle spiegazioni, ma lo faccio per mettere a tacere intanto le vostre bocche cattive e poi per illuminare la vostra curiosità”.

Infine, Jenny ha lanciato un messaggio diretto agli haters, esortandoli a riflettere sul loro comportamento: “Vi do un consiglio: piuttosto che pensare al mio viso gonfio e a chi fa della chirurgia che poi non c’è niente di male, perché non vi curate la cattiveria?”. E ha concluso: “Si chiama body shaming… Come pensate che io mi senta a leggere queste cose? Vi ho tolto la curiosità, ho preso dei chili. Pazienza… Spero ve ne farete una ragione”.