“Io e mia moglie…”. Paolo Bonolis, confessione choc su Sonia Bruganelli. Pubblico di Pio e Amedeo gelati

Paolo Bonolis, la frase hot in diretta tv. Altro successo portato a casa per lo show che vede alla guida del timone il duo di comici, Pio e Amedeo. Il salotto televisivo di Felicissima Sera ha avuto come ospite proprio Paolo Bonolis, che davanti alle telecamere ha dato il meglio di se stesso facendo sorridere il pubblico. Tanti i momenti televisivi esilaranti, poi battuta su Sonia Bruganelli è stata decisamente imperdibile. Merito anche dei conduttori che sanno mettere i propri ospiti a proprio agio. Ed è stato questo il caso di Paolo Bonolis, noto per non avere mai troppi peli sulla lingua.

La battuta di Paolo Bonolis su Sonia Bruganelli a Felicissima Sera. Un rapporto che per molte coppie è esemplare, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno saputo sfidare il tempo che passa e la trappola dell’abitudine riuscendo sempre a dare alla relazione una ventata di aria fresca. Il segreto? Essere innamorati ma restare indipendenti, a partire dal tetto sotto cui si vive.

La battuta di Paolo Bonolis su Sonia Bruganelli a Felicissima Sera: gelo in studio

Ebbene si, per molti potrebbe sembrare una decisione bizzarra ma la coppia ha deciso di vivere in due case separate e della super notizia Paolo Bonolis ha parlato senza troppi filtri davanti alle telecamere del programma: “Davvero vivete in due case separate?”, la domanda secca del duo di comici e conduttori. Poi la risposta senza troppi giri di parole di Paolo Bonolis: “Sì, stiamo allargando la casa in modo che ognuno abbia il suo spazio. Infatti dormiremo separati, altrimenti perché lo staremmo facendo?”.

Pio ha proseguito chiedendo a Paolo di descrivere il suo matrimonio con il titolo di uno dei suoi programmi: “Tira e molla, Affari tuoi o Avanti un altro?”. La risposta? Tira e molla. “Ma quindi, con la distanza che tenete in casa, fate ancora Bim Bum Bam?”. Ma l’intervista prosegue e tocca anche altri argomenti riconducibili al passato di Paolo Bonolis. Una carrellata di scatti e arriva una foto che mostra Laura Freddi, con la quale il conduttore di Avanti Un Altro condiviso una lunga e splendida storia d’amore.

A questo punto, inevitabile la domanda dei duo di comici che tira in ballo nuovamente Sonia Bruganelli: “Come hanno fatto a diventare amiche?”. La risposta di Paolo, anche questa volta, non si è lasciata attendere. “Perché facevamo le cose a tre”, è stata la battuta hot di Paolo Bonolis che in un primo momento è andato incontro a qualche secondo di gelo in studio, per poi lasciare spazio alle risate.