Bernardo Cherubini non è più un concorrente del Grande Fratello. È stato eliminato nella diretta di giovedì 30 gennaio come già anticipato da molti sondaggi che circolavano in rete, ma prima di comunicare a lui e alla casa il verdetto, Alfonso Signorini ha voluto concedergli uno spazio. Ha quindi mandato in onda la clip sulla sua ‘linea della vita’ e sciolto finalmente il nodo Jovanotti: perché non si è mai parlato del fratello del gieffino?

In queste settimane molti si sono chiesti come mai Bernardo parlasse così poco e mai in diretta del fratello famoso e la risposta è arrivata da uno spoiler lanciato da Alfonso Signorini dopo la linea della vita di Bernardo. “Ho avuto un’infanzia bellissima, di giochi coi miei fratelli. C’è Lorenzo, che conosciamo tutti. Lui è diventato tanto famoso, bravissimo in tutta la sua carriera”, ha esordito lui.

GF, Bernardo Cherubini parla del fratello Jovanotti

Ma “questa cosa, in cui io invece non riuscivo, per una ventina d’anni mi ha fatto sentire abbastanza inutile – ha continuato Bernardo svelando un dettaglio inedito – La pressione di essere il fratello di un famoso è insopportabile!”. A quel punto, su impulso di Signorini, si è spiegato meglio: “Avere un fratello famoso è stato bello perché ha portato gioia a tutta la mia famiglia, ma è stato anche molto difficile. È sempre stato così, da piccolo era anche peggio lui!”.

E ancora prima di sapere che sarebbe stato eliminato dal GF, ha annunciato cosa farà appena fuori dalla casa: “Con Lorenzo ci devo fare una bella chiacchierata, perché è un po’ che non ci parliamo come fratelli”. Ma perché è la prima volta che parla di Jovanotti? Signorini ha lasciato intendere che il cantante abbia ‘vietato’ in qualche modo di parlare di lui e di aspetti privati che lo riguardano.

Tra libertà, dolore e amore Bernardo ha raccontato la sua vita ❤️ #GrandeFratello pic.twitter.com/1k4kqohPgh — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 30, 2025

“Mi è spiaciuto non poter parlare di più con te. Avrei voluto anche parlare di più del tuo rapporto con tuo fratello Lorenzo, tu lo sai che non è stato possibile farlo per molte ragioni e me ne dispiaccio per te e per noi, anche perché non penso tu avessi cose negative da raccontarci! Comunque è andata così”; le parole del conduttore a Bernardo, che lunedì tornerà come ospite in studio per parlare meglio della sua esperienza.