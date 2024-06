Durante la semifinale dell’Isola dei famosi andata in onda domenica 2 giugno, non ci sono stati tanti colpi di scena. Un’edizione che non ha entusiasmato, già alla prima puntata, andata in onda l’8 aprile: è stata la meno vista di sempre al debutto, con appena 2.602.000 telespettatori. L’esordio di Vladimir Luxuria in qualità di conduttrice, l’inviata Elenoire Casalegno e gli opinionisti Dario Maltese e Sonia Bruganelli, non hanno convinto.

E anche il cast non ha convinto, a parte pochi personaggi. Senza contare i tanti abbandoni e la clamorosa squalifica di Francesco Benigno. Proprio la cacciata di quest’ultimo aveva suscitato non poco sdegno, perché la reale motivazione non era stata chiarita, se non dopo dieci giorni di polemiche e critiche sui social. Dopo due mesi L’Isola dei Famosi chiude.

La finale è prevista per il 9 giugno e domenica 2 giugno si è svolta la semifinale con diverse gare per conquistare l’ambito titolo. Non solo, come ogni anno, i naufraghi hanno avuto la possibilità di vedersi allo specchio e rendersi conto della trasformazione fisica che hanno avuto nel corso di questi due mesi, vissuti con poco cibo e tanto movimento fisico. Il primo a guardarsi allo specchio, durante le nomination, è stato Edoardo Franco.

Lo chef non crede ai propri occhi e di dice sconvolto dal suo cambiamento. Tanti chili in meno per Edoardo Franco che commenta: “La barba non la voglio, però terrò i baffi e tonificherò in palestra“. Poi è stato il momento di Edoardo Stoppa, rimasto a bocca aperta per la perdita peso e del tono muscolare. “Sembro delle ossicina che si muovono“, ha detto l’inviato di Striscia la notizia. Poi Aras, arrivato in Honduras con qualche chiletto di troppo. Ma è la barba a colpirlo di più, perché non l’ha mai portata. E sul fisico commenta: “Sono tornato con il fisico di quando ero un nuotatore“.

Alvina è incredula davanti al suo nuovo fisico. “Rassodo un po’ e sto da Dio“, ha detto. Poi, rivolgendosi al compagno: “Guarda un po’ chi torna ora“, ha commentato scatenando la risata e gli applausi di tutti. L’ultimo è Artur, modello che con il suo fisico ha avuto modo di lavorare per grandi marchi della moda. “No, dai ma ho perso tutto“, ha detto riferendosi proprio ai suoi muscoli. Il cambiamento è davvero impressionante.