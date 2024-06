Il Grande Fratello ritornerà a settembre e Alfonso Signorini è già costretto ad incassare un rifiuto. Uno dei personaggi televisivi più in vista dell’ultimo periodo, reduce da un’altra avventura su Canale 5, ha infatti detto no ad un’eventuale partecipazione nel reality show. Poteva essere un nome di grande rilievo, invece il conduttore dovrà virare su altri obiettivi.

Infatti, il Grande Fratello di Alfonso Signorini ha già dovuto fare i conti con questo rifiuto. In realtà non sappiamo precisamente se sia stato contattato dai vertici del programma, ma gli hanno posto una domanda e la sua risposta è stata totalmente negativa. Quindi, non lo vedremo sicuramente nella casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello, Alfonso Signorini incassa già un rifiuto

Questo vip della tv è stato all’Isola dei Famosi nell’edizione da poco finita, ma non andrà al Grande Fratello di Alfonso Signorini. Il suo rifiuto è stato confermato dal diretto interessato nel corso di un’intervista a SuperGuidaTv, dove ha detto che non direbbe mai di sì al GF, nel caso in cui dovessero chiamarlo. Essere rinchiuso in casa per mesi non lo sopporterebbe.

A dire di no al Grande Fratello è stato Edoardo Stoppa. Ma quest’ultimo ha aperto alla possibilità di accettare la proposta di un altro reality. Se dovesse contattarlo Pechino Express, direbbe di sì e porterebbe con sé la moglie Juliana Moreira. Ma ora ha solo voglia di stare al fianco dei suoi figli.

Stoppa ha infatti ricordato l’incontro coi figli, dopo l’avventura dell’Isola dei Famosi, che lo ha emozionato moltissimo dopo quella lontananza durata a lungo.