Helena Prestes continua a mantenere fermo il suo giudizio sulla relazione tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, nonostante il tempo trascorso insieme nella casa del Grande Fratello. La modella ha infatti ribadito più volte di nutrire dei dubbi sul sentimento che il suo coinquilino dice di provare per l’ex velina, e questi giorni non sono serviti a cambiare la sua opinione. Anzi, Helena sembra essere ancor più convinta che non ci sia un vero affetto tra i due.

In una conversazione con Luca Calvani, la 34enne ha sottolineato che la sua posizione nei confronti della coppia non è cambiata e ha spiegato che rimarrà “in mezzo” alla relazione finché sarà parte del gioco. La modella ha precisato, però, di non essere una “provocatrice”, nonostante le dinamiche che si stanno creando nella casa. “La conversazione con lui non ha portato a nulla, mi ha solo prosciugato”, ha dichiarato riguardo a un confronto avuto con Lorenzo. A seguire, ha continuato a definire il compagno d’avventura un “narciso” e un “pazzo”, esprimendo il suo malcontento per la situazione.

Leggi anche: “Vivi sempre nel mio cuore”. Antonella Clerici, lacrime in diretta: quel dolore non passa





Grande Fratello, Shaila primanel televoto del preferito

Ma non è solo la relazione tra Lorenzo e Shaila a destare polemiche: la decisione di Helena di trascorrere del tempo in tugurio con Spolverato aveva già sollevato un polverone, soprattutto con la reazione di Shaila. Questo gesto ha segnato una frattura definitiva tra le due donne, mettendo fine a qualsiasi possibilità di riavvicinamento. La tensione tra le due è palpabile, con i fan che si sono divisi in due schieramenti: da una parte quelli che sostengono Shaila, dall’altra quelli che tifano per Helena.

In queste ore sono stati resi noti i risultati del sondaggio del televoto lanciato da Alfonso Signorini lunedì scorso. La classifica ha visto Shaila in prima posizione e Helena al secondo posto, suscitando stupore e incredulità tra i telespettatori. Questo risultato ha generato un’ondata di discussioni sui social, con molti spettatori che si sono detti pronti a “ribaltare” le sorti del televoto e far arrivare la modella sul podio dei preferiti.

“Votare a più nn posso helenaaa”, “Votate Helenaaa”, “Ragazze spingete siamo in svantaggio alleanza flotta sveglia!!Dimenticate le stupidate di ieri e concentratevi a votare!!Javier stesso ha detto:Flotta salvate Helena Prestes!Ricambieremo!#helevier #javi7 #heleners(loro sono tranquilli ridono e mangiano!)”, “Ragaaaaa dobbiamo votare di più Helena”, si legge su X, dove i fan della modella brasiliana si stanno muovendo affinché la concorrente resti nella casa.

RisposteStatistiche

📷 Helena Prestes46,93%

📷 Shaila Gatta17,32%

📷 Tommaso Franchi15,51%

📷 Stefano Tediosi12,86%

📷 Le Non è la Rai7,37% — paola visciglia (@paola52599285) December 13, 2024

“Spingere su Stefano, fuori le non è la Rai tanto che ne abbiamo l’occasione, se non escono ora chissà quando torneranno al televoto #grandefratello”, scrive un utente che vuole vedere fuori le due concorrenti di Non è la Rai, Pamela e Ilaria. Per Shaila sarà una bellissima notizia sapere di essere la preferita del pubblico, mentre i fan di Helena, qualora non riuscissero a cambiare le sorti del televoto, rischiano di rimanere delusi nel vedere la loro beniamina relegata al secondo posto.