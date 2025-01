"Non potevo...". La confessione di Jessica Morlacchi: l'addio al Grande Fratello, i giorni di silenzio e ora la verità

L’uscita di Jessica Morlacchi dal Grande Fratello. ha provocato un vero e proprio terremoto, dentro e fuori la casa. Jessica, come noto, è stata una delle veterane di questa edizione. Era entrata nella casa a settembre, fin dalla prima puntata del programma, e molti ritenevano che avesse buone possibilità di arrivare fino in fondo e vincere questa edizione. Ma le cose sono andate molto diversamente e da concorrente amatissima, per molti telespettatori, la cantante ha cambiato totalmente il suo comportamento diventando una delle più odiate dal pubblico.

La decisione di Jessica di lasciare la casa è arrivata dopo un provvedimento disciplinare e una dura strigliata da parte di Alfonso Signorini, che per l’occasione è entrato direttamente nella casa. La cantante, ritenendo ingiusta la decisione di essere sottoposta al televoto assieme a Helena, ha deciso di abbandonare il gioco come forma di protesta. Secondo Jessica, equiparare la sua condotta a quella di Helena non era corretto e per questo motivo ha deciso di lasciare il reality show di Canale 5.

Grande Fratello, il primo tweet di Jessica

“Vorrei solo sapere se una persona deve abbandonare il gioco, può farlo adesso o deve farlo fra una settimana? Voglio solo sapere questo: adesso o fra una settimana…”, aveva chiesto Jessica al conduttore Alfonso Signorini, che aveva risposto con un tranquillo ma deciso: “Non puntiamo la pistola in testa a nessuno”.

La cantante quindi aveva aggiunto: “Credo che siamo su due livelli abbastanza diversi – ha detto riferendosi alla punizione uguale per tutte e tre – Se io avessi risposto ad Helena nel medesimo modo, lanciandole un po’ d’acqua e magari una scarpa, ma questo non è successo. Per cui a me non sta bene. E io decido di abbandonare. Le parole feriscono? Ma le mani bisogna tenerle sempre in tasca perché solo così sarebbe tutto più risolvibile”.

Scusatemi se ho aspettato fino ad oggi a scrivervi ma per regolamento non potevo farlo… da oggi sarò presente per voi…grazie di tutto!! ❤️ #morline — Jessica Morlacchi (@JessicaMorlacc1) January 14, 2025

Uscita dalla casa del Grande Fratello, Jessica Morlacchi si è chiusa nel più totale silenzio e ha parlato solo dopo la puntata andata in onda lunedì, quella che ha visto incredibilmente l’uscita di scena di Helena Prestes, la modella che era finita al centro del provvedimento disciplinare proprio insieme a Jessica e Ilaria delle Non è la Rai. Perché la Morlacchi ha aspettato così tanto per parlare? Lo ha detto la cantante in un tweet pubblicato dopo la puntata di lunedì: “Scusatemi se ho aspettato fino ad oggi a scrivervi ma per regolamento non potevo farlo… da oggi sarò presente per voi…grazie di tutto!! ❤️ #morline”, ha fatto sapere Jessica ai suoi fan.