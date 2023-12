“Non posso avvicinarmi a lei”, la confessione di Federico su Anita. C’è da dire che sin dal momento del suo ingresso nella Casa del Grande Fratello, Federico ha apertamente dichiarato di nutrire un interesse molto intenso nei confronti di Anita, una delle concorrenti di questa edizione del reality. Tuttavia, la conoscenza della situazione sentimentale di Anita al di fuori della Casa ha spinto il ragazzo a essere molto cauto e rispettoso, mantenendo le giuste distanze per non risultare invadente.

In una conversazione confidenziale con Letizia, Federico ha quindi rivelato: “So di non potermi avvicinare più di tanto”. Il ragazzo però ha espresso il desiderio di stare il più possibile con lei, confessando di aver creato personalmente un fiore che intende regalarle. Allora Federico racconta a Letizia: “No, era troppo romantichino”.





E ancora Federico: “No, era troppo super troppo. Il motivo per cui le ho fatto il fiore era perché non so come la vedo, anche per la situazione che ha. Cioè io so che non mi posso avvicinare più di tanto, però lei mi ricorda, cioè, ti è mai capitato di guardare tipo su una strada un fiore bellissimo? Che fosse così bello? Da farti pensare che se lo pigli e poi appassisce. Comunque sarebbe un peccato strapparli”.

“Ok, Guardarti da lontano e non coglierti”, dice Letizia. E il ragazzo sembra confermare questa visione: “Sì, è così bello il rispetto che la rispetto e preferisco apprezzare la sua delicatezza. È bello ma è troppo perché i complimenti mi ha detto che le danno fastidio”. C’è da dire che queste dichiarazioni di Federico stanno attirando l’attenzione della diretta del Grande Fratello, lasciando il pubblico curioso di capire come queste dinamiche influiranno sulle interazioni nella Casa.

La delicatezza della situazione ha creato un’atmosfera tesa e il pubblico è in attesa di scoprire come evolverà questa storia nel corso del reality. Alla fine Federico riuscirà a fare innamorare Anita? E sopratutto, riuscirà a baciarla entro Natale? Non ci resta che attendere e vedere se questo fiore sboccerà.

