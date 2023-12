“Ecco dov’è Beatrice”, parla finalmente lo staff della Luzzi. Lo abbiamo raccontato, la vip più amata di questa edizione del Grande Fratello è uscita per motivi personali. All’improvviso e inaspettatamente lo scorso mercoledì, il Grande Fratello ha annunciato il temporaneo abbandono dell’attrice dalla casa. Ed ecco che arrivano gli aggiornamenti del team dell’attrice di Vivere: “Beatrice costretta da motivi personali, ha deciso di lasciare solo momentaneamente la casa del Grande Fratello. Però ragazzi, niente paura e state tutti tranquilli”.

E ancora: “Noi vi terremo aggiornati, grazie del supporto“. E la promessa è stata mantenuta. Poi è arrivata la tegola di Letizia Petris che ha lasciato di stucco tutti, fan e concorrenti del Grande Fratello. La ragazza agli altri ha detto: “Ho parlato con loro in confessionale. Mi hanno detto di pensare come ci fosse una persona in meno, anche per la coreografia. Dobbiamo fare tutto pensando che lei non c’è.





“Ecco dov’è Beatrice”, parla finalmente lo staff della Luzzi

Poi Letizia dice: “Anche il balletto va rifatto perché lei non ci sarà“. Poi finalmente è lo staff di Beatrice Luzzi a mettere qualche puntino sulla i. Nelle scorse ore infatti, un rappresentante del team di Beatrice Luzzi ha partecipato a una conversazione su Twitter con i fan, cercando di tranquillizzare tutti. Al momento sembra che Beatrice sia ospitata in un hotel e potrebbe presto fare ritorno nella casa di Cinecittà.

Per il #grandefratelllo l’uscita momentanea dalla casa di Beatrice è il quarto segreto di Fatima. Siatene consapevoli e andate in pace.



V: “Non so che dirti. Non capisco… tutto questo silenzio…”#Luzzers #beatriceluzzi #beatorna @bealuzzifanpage @Giampybarreca pic.twitter.com/UxfOw0lVlM — Valentina Federici (@Vale_Rici) December 22, 2023

“Dov’è adesso? Per il momento si trova chiusa in un albergo e ovviamente non può vedere né sentire nessuno. Però noi siamo altamente fiduciosi che possa rientrare al Grande Fratello, ma non sappiamo quando“, dice il membro dello staff dell’attrice di Vivere.

#beatriceluzzi qualcuno di voi che é più informato mi può dire se é vero che Bea non entra più in casa perché il papà non sta bene? Stanno girando questi video in giro — Stefania (@Stefani75608596) December 22, 2023

🔴 Lo staff di Beatrice Luzzi ha tranquillizzato i fan, anche in Casa gli inquilini sono stati rassicurati dagli autori. Nulla di grave è successo.

🔴 Beatrice dovrebbe andare in quarantena per almeno 48h prima di rientrare in Casa.#grandefratello #luzzers pic.twitter.com/YjcCAcDJhQ — Bianconerodoc (@bianconerodoc10) December 20, 2023

Chiaramente il pubblico auspica che il suo ritorno avvenga al più presto, poiché quest’anno, più che mai, una singola concorrente si carica sulle spalle almeno la metà dell’importanza dell’intera edizione e la diretta senza di lei perde il suo fascino. In tanti in questi giorni di assenza della Luzzi, fanno fatica a ricordare una partecipante così amata, in grado di unire praticamente tutti, ma davvero tutti.

