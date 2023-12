Sorprendente dichiarazione al Grande Fratello di Perla, che ha ammesso il suo interesse per un vip molto amato. Lei ha quindi fatto sapere di aver messo gli occhi su questo ragazzo, apprezzato davvero da milioni di persone in tutta Italia. Tutto è successo da un momento all’altro, mentre lei stava parlando con altri coinquilini, imitando una delle scene più conosciute di una serie tv.

Momento di grande svago quindi al Grande Fratello, con tanto di affermazione di Perla che ha confermato il suo interesse per questo vip. Parliamo nello specifico di un attore, abile anche come cantante, che si è messo in luce nel piccolo schermo. E chissà se ribadirà questa attrazione pure in diretta, affinché queste sue parole possano giungere alle orecchie del diretto interessato.

Grande Fratello, Perla ammette interesse per un vip: “Sì, mi piace”

L’attore in questione è particolarmente amato da tantissime italiane e anche nella casa del Grande Fratello si è fatto il suo nome grazie a Perla. L’interesse verso questo giovane vip ha fatto più che rumore, infatti mentre stavano parlando della serie televisiva, ha confessato che a lei piace uno in particolare. E questa sua idea è stata condivisa anche da altri utenti.

Perla ha prima imitato Rosa Ricci di Mare Fuori e successivamente ha detto di avere un certo interesse verso l’attore Matteo Paolillo: “Quello che piace a me è Edoardo. Chi è che fa Edoardo? Sì, il cantante”. Lui è infatti Edoardo Conte nella serie Rai. Classe 1995, è originario della città di Salerno e dal 2020 è diventato uno dei protagonisti di Mare Fuori.

Michele Paolillo si è affermato anche come cantante, infatti è proprio lui che canta la famosissima canzone O mar for, sigla di Mare Fuori. Lo scorso febbraio è stato anche invitato insieme ad altri colleghi da Amadeus a Sanremo.