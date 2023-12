Ilary Blasi spunta in un discorso del Grande Fratello. A parlare della conduttrice Mediaset ed ex moglie di Francesco Totti, Perla Vatiero e Marco Maddaloni. I due erano intenti in chiacchiere con Greta Rossetti, anche lei ex fidanzata di Mirko Brunetti come la Vatiero, rimaste nella casa del Grande Fratello dopo l’eliminazione del giovane reatino, uscito per aver perso il televoto con Anita Olivieri.

Al Grande Fratello il clima tra qui inquilini è stranamente tranquillo e in mattinata, dopo la lite tra Rosanna Fratello e la chef Rosy Chin, a seguito della quale anche la regia è dovuta intervenire, gli abitanti della casa si sono ritrovati in giardino a chiacchierare del più e del meno e a fare un po’ di gossip.

Grande Fratello, Perla critica Ilary Blasi e la regia stacca

I tre hanno avuto modo di fare commenti su Ilary Blasi, conduttrice dell’isola dei Famosi e in passato anche del Grande Fratello e Marco Maddaloni ha dato un giudizio estetico spiegando a Greta e Perla che per lui Ilary è una bellissima donna. Anche Letizia Petris ha voluto dire la sua su Ilary e senza troppi giri di parole ha detto: “Tanta roba”. A questa dichiarazione Greta ha confermato con un semplice ”sì”, poi è stata la volta di Perla.

Perla Vatiero, che già in passato si era detta contraria alla chirurgia estetica troppo invasiva, ha invece detto: “Anche se… poteva evitare di fare tutto quello che ha fatto sul viso, perché…”. Troppi ritocchini per Perla, che senza peli sulla lingua ha deciso di dare un suo parere su Ilary Blasi. Come scrivono molti utenti su Twitter, il Grande Fratello ha subito censurato il discorso che stava facendo Perla e ha spostato la telecamera in un’altra zona della casa.

parlando di ilary blasi ovviamente perla doveva criticarla dicendo che poteva evitare di farsi “tutto quello che si è fatta sul viso” mentre tutti stanno a dire quanto sia bella, è più forte di lei#grandefratello pic.twitter.com/qwEtmd9QHM — ᴊᴏʀᴅᴇᴇɴ 🎄 (@ghepardato) December 20, 2023

In pratica i ragazzi stavano parlando di Ilary blasi dicendo che è molto bella, e perla ha detto che ilary poteva evitare di rifarsi tanto in faccia e poi hanno cambiato regia — Alice Polettini (@PolettiniAlice) December 20, 2023

“La fott*** censura su Perla mentre dice con tono tragico che Ilary Blasi non avrebbe dovuto ‘fare tutto quello che ha fatto in viso'”, “In pratica i ragazzi stavano parlando di Ilary Blasi dicendo che è molto bella, e perla ha detto che Ilary poteva evitare di rifarsi tanto in faccia e poi hanno cambiato regia”, si legge tra i commenti di Twitter.

Secondo diversi chirurghi la conduttrice Mediaset avrebbe rifatto il seno, il naso, rigonfiato le labbra e c’è chi giura che anche gli zigomi sarebbero ritoccati. Tutti interventi che Ilary Blasi, però, non ha mai ammesso.