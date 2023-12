“Perché è uscita dal Grande Fratello”. Beatrice, l’assurda teoria in rete dopo l’abbandono improvviso

Beatrice Luzzi ha lasciato la Casa del Grande Fratello, è bastato questo per scatenare il finimondo sui social. I messaggi sono tutti di sostegno: “Va bè se esce per sempre. Potete chiudere il programma! Lei è la vincitrice!”. Negli ultimi sondaggi, del resto, la vippona era in testa alle preferenze del pubblico con oltre il 38% delle preferenze. Numeri da primato assoluto. L’uscita improvvisa, che il Grande Fratello spiega essere arrivata per motivi personali, ha destabilizzato e non poco il programma.

>“Beatrice Luzzi ha lasciato la Casa”. Grande Fratello, l’annuncio ufficiale: cosa è successo

Solo poche ore prima Beatrice era stata protagonista di un acceso confronto con Marco Maddaloni. Il judoka ha detto: “Più trascorro tempo con te, più il gruppo mi nomina”. Parole dette in tono scherzoso ma che non sono state apprezzate da Beatrice: “Sei sgradevole, non ti avvicinare più. Mi hai detto una cosa sgradevole”.





Grande Fratello, la teoria sull’uscita momentanea di Beatrice

Il concorrente è rimasto abbastanza dispiaciuto dalla situazione e ha continuato a chiedere scusa. Ma Beatrice non ha voluto sentire ragioni: “Non dire più che se ti avvicini a me loro ti nominano”. Marco ha continuato a giustificare la sua frase ma senza riuscirci. Tornando all’uscita di Beatrice ecco che si fa largo un’assurda teoria sul motivo dell’uscita. “Ecco un’altra, esce, prende info, si legge due notizie, due sondaggi. Vede se è preferita o no…e poi rientrano”.

“Se uno ha problemi seri deve uscire e non rientrare più…altrimenti se non è urgente deve restare in casa o scegliere di abbandonare. MA CHE SCHIFO È QUESTO? MA CHE GIOCO È????” E ancora: “Così quando rientra saprà tutto e gli piace vincere facile a lei già suo figlio gli ha detto fin non fidarsi di Max ci sono delle regole non rispettate dalla Luzzi”.

Insomma, una parte del pubblico (molto minoritaria) crede che Beatrice Luzzi sia uscita per una sua strategia: reperire più informazioni possibili sul gioco. Una storia che non trova riscontri ed a cui sembra davvero molto molto difficile credere.