Grande Fratello, il nuovo annuncio dai canali social ufficiali del programma sconvolge il pubblico. Intanto perché riguarda la protagonista assoluta di questa edizione, Beatrice Luzzi. Sin da subito l’attrice della soap Vivere è entrata nel cuore dei telespettatori. Dalla storia con Giuseppe Garibaldi agli attacchi continui ricevuti dai coinquilini passando per il suo carattere deciso e schietto: il pubblico la adora e non a caso è quasi sempre la preferita con percentuali altissime ai televoti.

Ma la domanda che tutti si stanno facendo in questi minuti è: cosa sta succedendo al Grande Fratello? Il comunicato della produzione del reality show di Canale 5 in un post apparso poco fa: “Beatrice Luzzi lascia momentaneamente la Casa del Grande Fratello per motivi personali”. Quel “momentaneamente” innanzitutto fa pensare appunto a un’esigenza del momento, quindi non è un addio definivo. Ma cosa è capitato?

Grande Fratello: “Beatrice Luzzi lascia momentaneamente la Casa”

Ma i “motivi personali” non sono ancora stati chiariti. Riguarderanno l’attrice in prima persona, magari alcuni problemi fisici o controlli ai quali deve essere sottoposta, oppure se riguarda un suo familiare, per esempio uno dei figli? Nessun chiarimento, per ora, ma di certo il pubblico del reality show ora è preoccupato.

E se questi “motivi personali” impedissero il suo rientro nella Casa? Anche perché era stata la stessa Beatrice Luzzi a dichiarare che molto probabilmente se avessero allungato il Grande Fratello non sarebbe rimasta fino alla fine. “No. Ma poi hanno detto che non lo avrebbero mai allungato come lo scorso anno. Questi ragazzi sono forti e tutto, però no… Questa parentesi… Sento che c’è un buco. Quando avevo 17 anni mia mamma andò in Somalia”, aveva detto a Fiordaliso.

deve essere per questo video incomprensibile che ho postato poco fa! pic.twitter.com/aV4ntLmung — threshold – il napolitano fugoso 🧲 (@heythreshold) December 20, 2023

In attesa di nuove informazioni ufficiali, però, gli utenti hanno già iniziato a indagare e mettere insieme i pezzi. Questa mattina, secondo alcuni, Beatrice Luzzi lamentava un dolore al ginocchio. È quindi possibile che abbia lasciato la Casa per qualche controllo. Inoltre è venuto fuori un video “sospetto” dove l’attrice parla con Massimiliano. “Cosa è successo? Niente, assolutamente… però non voglio condizionamenti di nessun tipo, fammi questo favore”, dice lei, ma l’argomento della conversazione è tutt’altro che chiaro.