Ecco perché Beatrice Luzzi ha abbandonato il Grande Fratello: svelato il motivo. Certo, dovrebbe trattarsi di una situazione momentanea, ma il suo rientro non è poi così scontato. Ma cosa è successo? La donna ieri, senza preavviso è uscita dalla casa in fretta e furia per “motivi personali”. Ok, ma quali sono questi motivi personali? Finalmente si è scoperto cosa è successo fuori e perché Beatrice Luzzi ha abbandonato il Grande Fratello. Il motivo è uno e uno soltanto: la salute del padre.

Sembra infatti che il signor Luzzi, ieri, si sia rotto il femore. L’uomo ha 86 anni e a quest’età un problema del genere è davvero preoccupante. È per questo che la bella e amata attrice ha voluto lasciare la Casa immediatamente per stare vicino al padre in questo momento così delicato. Tra l’altro è stata la stessa attrice a raccontare che ha un ottimo rapporto col padre. Qualcuno ricorderà quando ha vestito i panni di Ornella Vanoni.





La donna ha quindi raccontato di suo padre: di quando ascoltavano insieme i dischi della Vanoni durante i viaggi in macchina. “Ha perso le speranze con me“, ha detto l’attrice. “In passato è stato un genitore rigido e spesso non ha condiviso o apprezzato le mie scelte. Sono la terzogenita e ho sempre avuto la sensazione di essere arrivata un po’ per caso, fuori tempo massimo”.

E ancora: “Ho comunque avuto un’infanzia intensa, piena di stimoli e allegria. Abbiamo fatto tanti viaggi, ogni estate andavamo nella nostra casa in Sardegna da giugno a settembre. […] Mia madre si trasferiva lì con noi tre per l’estate intera […] poi in agosto arrivava mio padre montava il gommone, lo lasciava scivolare in acqua e partivamo per giornate di 10/12 ore in mare”.

Conclude Beatrice Luzzi: “Sbattuti dalle onde e schiaffeggiati dagli schizzi di maestrale, alla scoperta di scogli e baiette, armati solo di costumi e panini, e razzi di emergenza. Non esistevano i cellulari e per mare non passavano molte barche. Insomma, vita selvatica, tanto coraggio e libertà”. Il rientro della Luzzi quindi dipende dallo stato di salute del padre.

