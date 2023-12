Giselda Torresan ha lasciato la casa del Grande Fratello da più di un mese. La sua eliminazione era arrivata in maniera a tratti inaspettata. Dopo le prime settimane infatti sembrava lei la favorita numero uno per la vittoria. Poi le cose sono cambiate e il pubblico da casa ha iniziato a nutrire sempre più dubbi su di lei, cosa che ha portato progressivamente ad un calo di consensi. La sua eliminazione era stata comunque accompagnata da critiche.

>“Rieccoli, non è possibile”. Alessio e Claudia di nuovo a Uomini e Donne: studio e pubblico si rivoltano. Finisce malissimo

In ballottaggio con Angelica era stata sconfitta per una differenza minima, dello 0,22% per l’esattezza. E i telespettatori che avrebbero voluto Angelica fuori dalla casa si erano innervositi e hanno lanciato l’accusa sui social: “Il televoto è stato chiuso troppo presto”. E questo avrebbe sfavorito la Torresan. Giselda da parte sua non aveva fatto polemica. Si era aperta a Verissimo dove aveva racconto i momenti immediatamente successivi l’uscita dal Grande Fratello.





Giselda Torresan, dopo il Grande Fratello lavora in una malga

“Tornata a casa sono stata accolta da una festa, poi sono andata subito in montagna al freddo, sotto zero. Adesso torno giù per le puntate in studio a Roma e poi torno su”. Sull’esperienza tv aveva poi commentato: “Io non me l’aspettavo, dopo tanti anni in fabbrica. Mi sono licenziata prima di entrare nella Casa perché ho il progetto di diventare una guida e aprire la malga del nonno”.

Come sta vivendo questi mesi lo racconta Treviso Today: “La sua routine quotidiana inizia all’alba, momento che ama immortalare in fotografie, uno dei suoi hobby preferiti. La giornata prosegue con lunghe passeggiate sui sentieri montani, durante le quali cattura immagini da condividere online. La sua passione per la montagna e la fotografia l’ha trasformata in un’influencer riconosciuta, con un profilo Instagram verificato e più di 100 mila seguaci”.

“Nonostante le condizioni di vita spartane, Giselda è profondamente innamorata della sua esistenza in montagna e del senso di libertà che questa le offre. Questo stile di vita le consente di mantenere un legame stretto con la natura e di condividere le sue esperienze e la sua connessione con il mondo naturale attraverso i social media”.