A Uomini e Donne ancora una volta Claudia e Alessio al centro studio e questa volta il pubblico si infuria per davvero. Anche perché non capisce perché Marco Antonio ed Emanuela così come Marcello e Jasna sono praticamente stati “costretti” a lasciare il programma, mentre i due del trono Over continuano a mandare avanti i loro percorsi, insieme. Persino Maria De Filippi si era espressa negativamente su questa coppia, ma niente è cambiato. Così come non è cambiata la loro situazione.

Tornati per un nuovo confronto dopo aver animato le scorse puntate di Uomini e Donne e dopo aver chiuso il loro rapporto, Alessio e Claudia hanno ancora tante cose da chiarire. Claudia, in particolare, non ha nascosto la sua delusione per la scelta di Alessio di chiudere la relazione al punto da chiedergli un ulteriore confronto. Da lì, dopo vari tentennamenti, la scelta di lui di accettare la proposta della dama.

UeD, tutti contro Alessio e Claudia

Pur essendo convinto di non voler tornare sui suoi passi e di voler andare avanti con la propria vita conoscendo altre, Alessio è uscito nuovamente con Claudia ma pare non sia andata nel migliore dei modi. E alla fine nessun ritorno di fiamma: la gelosia e la poca chiarezza avrebbero spinto lui a mettere un punto definitivo, nonostante il forte sentimento. Ma non è finita qui.

A un certo punto interviene Vincenzo, con cui Claudia aveva avviato una conoscenza. Il cavaliere è furioso, in quanto lei è sparita improvvisamente e lui si è sentito usato. “Evidentemente non mi piacevi, ora non voglio parlare con te”, lo ha liquidato lei voltandosi verso Alessio. E prendendosi ancora critiche dal pubblico social perché “altezzosa”. Ma Vincenzo non si è fermato. E si è conquistato gli spettatori così: “Ma chi sei, la regina? Usi gli altri per far ingelosire lui. Bastava dirlo”.

Ma poi ecco un’altra grana per la ex coppia: Manuela. Era uscita con Alessio, che a suo dire si è comportato proprio come Claudia con Vincenzo: “Siete ridicoli tutti e due”, la chiusa che fa esplodere i presenti, ormai stufi di questi due personaggi, in un lungo applauso. Ci pensa Gianni a riassumere il pensiero di molti: “Si creano queste cose e si capisce niente. Ci avete stancato!”.