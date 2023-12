Qualche settimana fa Maurizio Laudicino ed Elena Di Brino hanno lasciato insieme da Uomini e Donne tra le polemiche. Ma dopo l’uscita dallo studio che li ha fatti incontrare tra ex cavaliere ed ex dama tutto sembrava procedere a gonfie vele. Spesso la coppia ha condiviso sui social giornate vissute insieme, poi è successo qualcosa che ha portato a una rottura improvvisa. Che fossero in crisi lo aveva già rivelato lui al blogger Lorenzo Pugnaloni a cui, con grossa sorpresa di tutti, parlava di una battuta d’arresto con Elena.

“La distanza è tanta e non riusciamo a vederci”, aveva spiegato. E poi: “C’è crisi ma speriamo di incontrarci prima o dopo Natale”. Ora l’ex cavaliere di UeD torna a parlare della fine della storia con Elena ma a mezzo Instagram. “Colpito e affondato, inutile nasconderlo. Accetto la decisione di Elena” ha dichiarato Maurizio, che ha ribadito i suoi sentimenti e il suo profondo rispetto per la dama. Con una foto che li ritrae in un abbraccio ha ringraziato chi ha sempre creduto nella coppia e ha lanciato qualche frecciatina a qualcuno che è ancora negli studi di Canale 5.

Leggi anche: “Io mi vergognerei”. Caos nello studio di Uomini e Donne, Maria non regge: finisce stesa a terra





Maurizio di UeD: “Elena ha deciso così”

Accetta, ma almeno da parte sua i sentimenti resterebbero e ha pregato i fan di non fargli domande. Perché “Anche la più innocente delle domande è sale sulla ferita”, ha scritto Maurizio. Stando alle sue parole, la chiusura sarebbe stata una decisione di Elena che avrebbe notato in lui qualcosa di non chiaro. “Ho ancora molte cose da risolvere” ha dichiarato Maurizio, ribadendo i suoi sentimenti per lei.

Maurizio ha voluto sottolineare il profondo rispetto che c’è stato e continua ad esserci con Elena, escludendo che tra loro ci sarà il botta e risposta in cui molti cadono: quello che i due ex dovevano dirsi è stato già detto tra loro. E non a caso queste parole arrivano sotto al foto di un loro abbraccio perché questa è l’immagine che vorrebbe che restasse della coppia.

Ma come anticipavamo, l’ex UeD non ha risparmiato qualche critica nei confronti di chi ad oggi ha ancora dei dubbi sulla veridicità della sua storia d’amore con Elena: “Leggo ancora commenti su presunti piani“, ha scritto, ricordando che molti teatrini continuano ancora ad andare in scena nel dating show. “C’è chi per quella sedia venderebbe l’anima e chi l’ha lasciata spontaneamente”.