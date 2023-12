Uomini e Donne, Tina e Federico litigano, la reazione mai vista di Maria De Filippi. Già ieri, lunedì 18 dicembre, nel dating show di Canale 5 è andato in onda lo scontro tra Tina Cipollari e il cavaliere Federico, ex corteggiatore di Barbara. L’uomo, dopo aver ballato con Aurora, è stato accusato dall’opinionista di averlo fatto tanto per, senza un reale interesse verso la dama.

Federico ha ribattuto: “Sei una facilona“. Apriti cielo. Tina Cipollari ha reagito male, anche perché il cavaliere aveva già dato della “banalotta” a Barbara e della “biondotta” a Cristina. Aurora ha difeso il corteggiatore e a quel punto Tina non ci ha visto più. Maria è stata costretta ad intervenire per evitare che la situazione degenerasse. Nella puntata di oggi i due sono tornati a pizzicarsi e la reazione della conduttrice è stata ‘clamorosa’.

La reazione ‘choc’ di Maria De Filippi alla lite tra Tina e Federico

Ancora una volta Maria De Filippi ha chiesto a Federico cosa ne pensasse di Aurora. I due, infatti, hanno ballato di nuovo e poi hanno parlato a lungo. Stavolta il cavaliere ha risposto parlando dell’intensità della dama, ma subito Tina Cipollari ne ha approfittato per sottolineare come ci avesse messo troppo tempo.

Per fare un esempio Tina ha chiesto a Maria De Filippi se le piacesse il colore della sua borsetta e la conduttrice ha risposto di sì. A quel punto Federico ha replicato: “Io ti avrei risposto ‘non saprei con cosa metterla’ talmente è brutta“. Tina ci è rimasta malissimo e così Maria è scoppiata a ridere.

Maria non ha semplicemente riso, si è proprio scompisciata e si è sdraiata sulle scale dove si trova solitamente. Mentre Tina se la prendeva con Federico: “Io con un articolo del genere mi vergognerei ad andare in giro!” Maria è rimasta sdraiata, incapace di rialzarsi. Davvero così non l’avevamo mai vista… Poco dopo la situazione è rientrata e la conduttrice è andata avanti col programma.

