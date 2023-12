Beatrice Luzzi è ancora fuori dal Grande Fratello. L’addio improvviso e ancora senza spiegazioni ufficiali dell’attrice è l’argomento principale della settimana. Nel tardo pomeriggio di mercoledì scorso, ha lasciato “momentaneamente”, le parole usate nel comunicato ufficiale diramato sui canali social del reality show, e per “motivi personali” ma dopo quel post non si è più saputo più nulla. L’ipotesi più accredita è che sia uscita per il papà 86enne che si è rotto il femore proprio in quella giornata.

La domanda del pubblico però resta: quando farà rientro nella Casa? Anche questa resta senza risposta al momento, anche se lo staff di Beatrice Luzzi ha in qualche modo rassicurato i suoi fan. Sembra infatti che la concorrente al momento si trovi in hotel e che presto possa rientrare in gioco: “Dov’è adesso? Per il momento si trova chiusa in un albergo e ovviamente non può vedere né sentire nessuno. Però noi siamo altamente fiduciosi che possa rientrare al Grande Fratello, ma non sappiamo quando“.

GF, fuori Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese fa arrabbiare il pubblico

A quanto pare anche i coinquilini non sanno nulla di Beatrice Luzzi. Né il motivo dell’uscita di scena né notizie sul suo ritorno. Ognuno di loro ha però avuto delle reazioni e quella di Massimiliano Varrese ha presto fatto il giro dei social: ha detto che l’attrice sta perdendo consensi da quando è fuori e questa frase che non è piaciuta ai telespettatori, che hanno subito fatto partire la polemica.

In molti infatti hanno cominciato a commentare le parole dell’attore che con la collega ha avuto più di uno scontro: “Io personalmente non guardo la diretta da quando è uscita e su X vedo solo tweet su Bea”, “Ma come glielo spieghiamo che quella donna ha unito tutti i fandom e siamo tutti in ansia per il suo rientro?”.

Il guru che dice che Bea stando fuori perderà consensi, io penso che lui dovrebbe più preoccuparsi del tempo che lui trascorre dentro, dato che più giorni passano e più perde dignità #GrandeFratello #varresefuoripic.twitter.com/EzHTWWMZQl — Gio | dando disperazione per BeaLuzzi (@___ST0RMY___) December 21, 2023

anzi … Varrese è sempre più convinto dal suo EGO SMISURATO — ❤️‍🔥Barbara❤️‍🔥 (@b_incandela) December 21, 2023

E ancora: “Chi glielo dice a Massimiliano che la rossa monopolizza i social anche senza essere in casa?”, “Il guru che dice che Bea stando fuori perderà consensi, io penso che lui dovrebbe più preoccuparsi del tempo che lui trascorre dentro, dato che più giorni passano e più perde dignità“ e “Varrese è sempre più convinto dal suo EGO SMISURATO“. Insomma, anche se fuori gioco Beatrice Luzzi resta la più amata. E Varrese uno dei più criticati.