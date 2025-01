L’ultima ad aver giocato ad Affari tuoi è stata Elena. Originaria di Tronzano Vercellese, in Piemonte, fa l’infermiera ma prima faceva la barista e nel programma condotto da Stefano De Martino, dove ha pescato il pacco numero 6, si è fatta affiancare da Andrea, il suo fidanzato, con cui sta insieme da tre anni e che ha conosciuto per lavoro in ospedale. Ma non comincia bene la partita, con i primi tiri che buttano giù diversi pacchi rossi.

Alla alla prima offerta del dottore Elena ha 7 pacchi rossi e 7 blu ma l’assegno con 36mila euro viene stracciato dai due fidanzati: “L’offerta è ancora ricca, rifiutiamo e andiamo avanti”. Via anche il pacco più alto, quello da 300mila euro e a quel punto la concorrente ha accettato il cambio proposto dal dottore, anche se il fidanzato Andrea non era convinto.

Leggi anche: “Io esco, mai vista una roba così”. Grande Fratello, Stefania Orlando sconvolta: l’annuncio davanti a tutti





Affari tuoi, mai successo: l’indizio del dottore

“Andare un pacco con tre blu in giro, non me la sentirei”. Ma Elena ha deciso e dopo aver preso tra le mani il numero 17 ha scoperto che nel suo c’erano 5mila euro. Nel pacco numero 14 di Sara dell’Abruzzo, amica stretta della concorrente piemontese, c’erano 5 euro e a quel punto il dottore ha fatto una cosa mai fatta prima: ha dato un indizio che però si è poi rivelato essere solo una presa in giro.

“Il contenuto del tuo pacco è sicuramente uno tra quelli riportati del tabellone”, ha detto a Stefano De Martino. E ancora: “Il tuo pacco può finire con l’1 o con lo 0”. Ha poi offerto il cambio ma Elena lo ha rifiutato per poi veder sfumare anche i 200mila. La partita è andata a finire nel peggiore di modi perché dopo la chiamata dei 10mila euro è rimasta con 4 blu e nel suo pacco aveva solo 10 euro.

Non le è quindi restato altro che andare alla Regione Fortunata e provare a vincere 100mila euro ma purtroppo per lei non è andata così. Il fidanzato le aveva consigliato l’Emilia Romagna, ma lei ha scelto la Liguria, che non era. Per l’ultimo tentativo da 50mila Elena si è affidata alla sorte e scritto il nome di Puglia e Calabria sulle carte. Ha pescato la Puglia ma la Regione fortunata era l’Abruzzo dell’amica Sara. Quindi è tornata a casa a mani vuote.