Se ne parlerà a lungo di quanto accaduto venerdì notte nella casa del Grande Fratello. In breve, a cena è scoppiata una delle liti più furiose di questa edizione: da uno scontro fatto di provocazioni e insulti tra Jessica Morlacchi ed Helena Prestes la situazione è degenerata con il gesto della modella brasiliana, che ha preso un bollitore e l’ha lanciato in aria. Ciò nonostante le due hanno continuato a urlare e punzecchiarsi, fino all’intervento risolutivo degli autori.

Helena, dopo essere stata allontanata da Maxime e Javier, è stata infatti ‘spedita’ in suite e quindi di fatto separata dal gruppo. Gruppo che dopo il gelo a tavola ha ovviamente commentato la scena. Jessica, rimasta sempre seduta, ha cercato di addossare tutte le colpe ad Helena ma di fatto la brutta figura l’hanno fatta entrambe e, come fatto notare da Eva Grimaldi, in generale da tutti.

GF, Stefania Orlando dopo il caos: “Io voglio uscire”

“Guardate che qui la colpa non è di una sola, ma di tutti – ha sottolineato l’attrice, ancora sconvolta – Questo è un Grande Fratello di m***. Tutti siamo passati male ve lo assicuro. Ma che figure ci facciamo a fare vedere queste scene?!”. Anche per Amanda Lecciso la responsabilità non è solo di Helena o di Jessica.

“Facciamo tutti una figura pessima. Ma non vi rendete conto che tutti stiamo facendo una figuraccia? Ma proprio tutti, quelli seduti e quelli che sono in piedi. Ed è questo che fate… poi lei scoppia. E allora controllatevi tutti, prima che succedano cose simili. Datevi tutti una bella regolata”. Ma la più sconcertata di tutti è stata Stefania Orlando.

Jessica doveva essere SQUALIFICATA due mesi fa, quando diede della pazza ad Helena m. Poi ancora una volta la provoca dandole della imbecille in continuazione . Alla fine la corda si spezza.#GrandeFratello pic.twitter.com/XIUtMgUken — 🆂🅾🅲🅸🅰🅻 (@NathanDarioDLM) January 3, 2025

La Orlando starà pensando "ma chi me l'ha fatto fare?!? ", anche noi Stefania, anche noi….. #GrandeFratello — Mary🌻 (@mariamemeo) January 3, 2025

La conduttrice ha addirittura minacciato l’uscita dopo quella sfuriata: “A questi livelli non si dovrebbe mai arrivare. Io ve lo dico, spero di uscire lunedì, sì di uscire proprio. Ragazzi io una cosa così non l’ho mai vista, una roba così non l’ho mai vissuta, questa è pura inciviltà. Che brutta figura. E non accetto che venga dato della pazza a Helena. Semplicemente non si doveva arrivare a tutto questo“.