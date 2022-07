“Pure tu!”. Nicolas Vaporidis, la novità dopo (e per) l’Isola dei Famosi divide

È tornato dall’Honduras da vincitore e Nicolas Vaporidis si è regalato un nuovo tatuaggio. Alla fine è stato l’attore a trionfare all’Isola dei famosi 2022 e, intervistato dal Corriere della Sera ha parlato del suo desiderio di tornare a fare cinema, teatro, tv dopo una lunga assenza.

Nicolas Vaporidis vive a Londra con la fidanzata su cui però ha sempre mantenuto molto riserbo e ha “accettato il periodo difficile, ma non ho mai smesso di amare il mio lavoro”, ha spiegato al quotidiano per poi parlare dell’esperienza del reality show condotto da Ilary Blasi, il primo della sua vita.





Nicolas Vaporidis nuovo tatuaggio dopo (e per) l’Isola dei Famosi

“Resistere fisicamente è durissima, ma resistere mentalmente è la parte più sottovalutata. Per resistere alla fame, solitudine, assenza di contatti, lontananza da chi ami, devi combattere con la testa”, ha aggiunto Nicolas Vaporidis che ha da poco svelato il nuovo tatuaggio su Instagram.

Tatuaggio dopo e per l’Isola dei Famosi: un reel lo ritrae mentre è il suo attuatore all’opera. L’attore ha immortalato tutte le fasi della lavorazione, poi ha pubblicato nelle Instagram Stories il risultato finale. Ovvero due “bracciali” che gli circondano il braccio. Ma questo disegno ha sollevato anche critiche.

C’è chi ha rimproverato Nicolas Vaporidis di essersi fatto un tatuaggio uguale a quelli di molti altri e non uno che ricordasse veramente l’esperienza dell’Isola. Ma per lui l’Isola c’entra eccome: in una Storia ha raccontato che quelle due strisce sono un simbolo di un percorso che ha fatto durante il reality. “Il tatuaggio simboleggia gioia e sollievo dopo aver superato alcune difficoltà. Ed è la ricompensa della pace e della forza”, ha scritto.

