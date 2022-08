UeD, ex coppia più unita che mai. Il dating show di Maria De Filippi rappresenta per molti l’occasione giusta per trovare il vero amore di una vita. E pare che sia accaduto proprio questo all’ex cavaliere ed ex dama, che proseguono nella storia sempre più complici e felici. Un “diario di viaggio” della vacanza ne è la prova.

Nadia Marsala e Massimiliano Bartolini in vacanza. Ebbene si, stiamo parlando proprio di loro, che dal giorno della scelta nello studio di UeD ad oggi non hanno mai smesso di amarsi. Dopo il fatidico ‘si’ non poteva che arrivare il momento della dolce e meritata pausa estiva.





Nadia Marsala e Massimiliano Bartolini in vacanza. Gli scatti di coppia

“Viva la vita, viva l’amore! Tra risate e aperitivi al tramonto, Nadia e Massimiliano ci mostrano alcuni dolci momenti della loro estate insieme”, recita la didascalia del post UeD su Instagram che con un video mostra a tutti il “diario di viaggio” d Nadia e Massimiliano. (Nadia Marsala e Massimiliano Bartolini senza filtri: “Grande intesa sessuale”).

E la reazione del pubblico non poteva che arrivare immediata. Cascata di cuori e tantissimi complimenti per Nadia e Massimiliano, e non senza qualche commento pungente verso chi un amore simile non riesce ancora a trovarlo. Il riferimento va ovviamente a Gemma Galgani.

Ed è stata proprio Gemma Galgani ad aver ricevuto il due di picche da parte di Massimiliano Bartolini. Ma il ‘no’ secco per la dama torinese ha rappresentato per il cavaliere del Trono Over la possibilità di scoprire dentro lo sguardo di Nadia la donna della sua vita. Presto fatto, eccoli ancora insieme a godere di tutto il loro reciproco sentimento.

