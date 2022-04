“Grande intesa sessuale”. UeD senza freni, tra il cavaliere e la dama è scoppiata la vera passione

UeD, l’annuncio della coppia al magazine ufficiale del programma. La magia del dating show di Maria De Filippi diventa reale. Trovano l’amore, l’uno negli occhi dell’altra, cavaliere e dama non rinunciano a questo improvviso “incastro perfetto”, come hanno definito il loro incontro. E nel corso dell’intevista, tutti i dettagli della loro intesa.

A parlare sono stati proprio Massimiliano Bartolini e Nadia Marsala, che pare siano la nuova coppia ufficiale uscita dal programma mano nella mano. Nel giro di poco tempo, poi, sarebbe arrivata anche la decisione da parte dell’ormai ex dama di trasferirsi a Roma, proprio per dare il via a una quotidianità a cui nessuno dei due riesce più a rinunciare.





Averlo in casa mia è impegnativo, è toscano, un artista dentro e fuori, uno showman. Non so, forse è stato troppo poco nel programma per far capire tutti quanto sia istrionico. Tra noi è un ridere continuo, dalla mattina alla sera. Chiaro, non siamo due pagliacci, eh! Viviamo l’amore con fiducia, stima, rispetto, ma anche in modo felice, spensierato. Massimiliano mi fa ridere… lo amo anche per questo”, confessa Nadia.

Poi le parole di Massimiliano: “Abbiamo trovato corrispondenza a tutti i livelli: fisico, sessuale… siamo tornati bambini”, ammette l’ex cavaliere senza alcun filtro al magazine del programma. “Si è risvegliato tutto quello che era in letargo. Non mi aspettavo che avrei trovato l’amore così in fretta nel programma… avevo uno spirito possibilista, ma non così incantato”, prosegue la compagna.

Ma le sorprese non finiscono qui, infatti per la coppia sarebbe anche arrivato il momento del grande salto: “Sì, è nell’aria. Questo rapporto si può e si deve suggellare con un matrimonio, ci stiamo pensando. L’idea è di farlo in barca, in mezzo al mare. Niente di tradizionale, anche perché abbiamo già dato entrambi. Siamo maturi di cuore, scegliamo con la testa e i sentimenti di stare insieme per sempre”, ammettono sulle probabili nozze.

