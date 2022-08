“Che cosa hai detto?”. Reazione a Catena, Marco Liorni spiazzato dal concorrente non crede alle sue orecchie

Marco Liorni, imprevisto in diretta tv. Il conduttore viene colto del tutto alla sprovvista durante la messa in onda di Reazione a Catena. Un vero e proprio siparietto tra il padrone di casa e il concorrente Edoardo del trio “I Batti Lei” in gara contro”Gli Ottanta Grammi”.

Marco Liorni in imbarazzo. Il siparietto in diretta tv davanti al pubblico di Reazione a Catena. Il padrone di casa avrebbe mostrato non poco disorientamento davanti al termine “galaverna” ed è stato questo lo spunto che ha innescato il botta e risposta tra Liorni ed Edoardo del trio “I Batti Lei”.





Davanti al pubblico una vera e propria gag quando è stato dato il via al gioco “Quando, dove e come”. Il concorrente Edoardo si sarebbe trovato davanti un enigma da risolvere e un indizio iniziale. “All’alba”. A questo punto avrebbe pronunciato la parola misteriosa. (Marco Liorni non riesce a crederci: “Incredibile!”).

“Galaverna” ed è stato subito imbarazzo per il conduttore che evidentemente non ha voluto nascondere di non conoscere il significato del termine. “Che? Non ho capito, scusa”, ha replicato il conduttore che non aveva la più pallida idea di che cosa volesse dire il giocatore che ha così ripetuto il vocabolo. “Scusami l’ignoranza, non so che cosa sia”, e il concorrente: “Dovrebbe essere la brina che si forma sulle piante“.

Marco Liorni ha poi ironizzato: “Facciamo un applauso a Giacomo sulla fiducia. Effettivamente era molto probabile mettere una parola così qui. Però dai, abbiamo imparato una cosa in più”. Eppure non tutti gi utenti pare abbiano apprezzato la battuta ironica di Marco Liorni ritenendolo fuori luogo.

