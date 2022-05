La loro storia aveva commosso tutti. Era arrivata all’improvviso nel giorno in cui Gemma Galgani aveva scritto la sua famosa lettera per l’uomo perfetto. “Un uomo con me non si stancherebbe, in tutti i sensi perché sono sempre in movimento. Ho l’entusiasmo di una ragazzina con la maturità della mia età” dice la dama di Torino. Il filmato continuava con una passeggiata al mare. “Il tramonto è la parte più romantica della giornata. Mi piacerebbe essere qua con il mio amore e ballare in mezzo alle onde”.



A distanza di mesi Gemma l’uomo ideale non l’ha trovato. Ma qualcun altro, invece, ha scoperto di essere l’uno per l’altra. Parliamo di Massimiliano Bartolini e Nadia Marsala. La loro storia, come detto, aveva emozionato tutti. “Io sono veramente innamorato di te, usciamo insieme?” aveva detto il cavaliere. E ancora: “Io non ero mai stato così, in uno stato di felicità”.





Massimiliano Bartolini e Nadia Marsala sono andati a convivere



“Ho sbagliato tanto nella mia vita ma so anche leggere tanto e ci sono troppe cose sulle quali siamo insieme e quindi non voglio perdere altro tempo”. Parole che avevano portato Nadia a dire: “Andiamo”. Prima dell’uscita dal programma Massimiliano e Nadia si erano concessi un ultimo ballo a centro studio sulle note di una celebre canzone di Modugno, scelta da Massimiliano: “Dio come ti amo”.



Tanti i messaggi social erano fioccati per la nuova coppia di Uomini e Donne: “Si mi piacciono molto … peccato che Maria li ha liquidati velocemente… a lei non ha nemmeno dato la possibilità di parlare…l’, importante è dare delle ore a quella ridicolo di Gemma”. Ora però i fan di Massimiliano Bartolini e Nadia Marsala sono stati accontenti.



Massimiliano Bartolini e Nadia Marsala sono tornati in studio e hanno annunciato di avere iniziato la convivenza. In una recente intervista per il magazine della trasmissione, la coppia aveva fatto capire che, fra di loro, le cose andavano a gonfie vele e che avrebbero desiderato anche convolare a nozze. Se sono rose, fioriranno.

