“Ma cosa stai facendo?”. L’Aria che tira, tutti gli occhi su Myrta Merlino per quello che succede sotto la scrivania

Un servizio tutto da ridere quello di Striscia La Notizia che ha dato vita a un curioso “caso” televisivo. Siamo nella puntata del 2 giugno, qui, Michelle Hunziker e Gerry Scotti hanno lanciato un pezzo curioso su Myrta Merlino e che viene proposto in un servizio tutto dedicato agli sfondoni e alle gaffe in televisione della settimana appena trascorsa. Ci troviamo negli studi de L’aria che tira, il programma di approfondimento politico del mattino in onda su La7. “Pubblicità”, lancia gli spot Myrta Merlino.

Poco dopo, quando ancora la telecamera la riprende in campo largo, si piega in avanti, sotto al bancone da cui conduce. Per fare cosa? Presto detto: per togliersi la scarpa con tacco e infilarsi una ciabatta. Peccato che fosse ancora in onda. Insomma, la comodità prima di tutto. Striscia la Notizia, dopo aver mostrato le immagini della Merlino, ricorda un curioso precedente, ossia quello di Giovanni Di Lorenzo, direttore del tedesco Die Zeit, che ospite da Lilli Gruber sfilò le scarpe e andò in video con le calze, con tanto di grattatina ai piedi mentre le telecamere lo riprendevano.

Myrta Merlino, a piedi scalzi

E sempre a Otto e Mezzo, una volta fu proprio Lilli Gruber a condurre a piedi nudi, scalza. Sarà un vizio de La7? Sempre da Myrta Merlino qualche giorno fa era ospite Alberto Zangrillo che ha detto: “Ho curato anche i suoi pazienti (di Galli, Ndr), altrimenti sarebbero morti”. Insomma, dire che fra i due camici bianchi, che non si sono mai piaciuti, la tensione resta altissima non è un’iperbole.





Zangrillo e Galli hanno sempre rappresentato le due facce della medaglia in tema di addetti ai lavori sul tema covid, specialmente sul fronte mediatico e delle previsioni sull’andamento della pandemia, l’uno da sempre assertore della sconfitta del virus, l’altro cauto fino alla fustigazione.

Sempre da Myrta Merlino il virologiche è apparso più ottimista in questi ultimi giorni in cui i numeri dei contagi e la campagna vaccinale spingono ad un maggiore ottimismo. E le scintille fra i due, incasellabili ormai in una categoria televisiva a parte da quante sono state nel corso dei mesi, si sono sostanziate nel corso di una puntata de L’Aria che Tira su La7.