“Non sono un pagliaccio”. Isola dei Famosi 2024, Vladimir Luxuria asfaltato in diretta da un concorrente. Il tanto atteso reality è iniziato e già un paio di episodi sono finiti direttamente nel best of di questa edizione. Ma andiamo con ordine. Come abbiamo già raccontato, una notizia che era stata tenuta all’oscuro del pubblico, ma che la presentatrice ha svelato ufficialmente nelle scorse ore: “L’Isola dei Famosi è iniziata da due giorni“.

Infatti, erano già presenti in Honduras i concorrenti “Nip”, ovvero non vip che si sono subito dati da fare. Nei concorrenti non-vip ci sarebbe dovuta essere anche Tonia Romano, ma come abbiamo detto, la ragazza è già tornata a casa. Luxuria fa sapere che era una delle favorite di questa edizione e che sarebbe dovuta essere sull’isola dei Non-Famosi, ma niente. La giovane non ci è mai arrivata per un problema di salute e sembra che non sia affatto certo il suo ritorno.





“Non sono un pagliaccio”. Vladimir Luxuria asfaltato concorrente

Sembra infatti che sia dovuta rimanere a casa e a riguardo Vladimir Luxuria ha fatto sapere: “Allora, c’è una comunicazione da darvi. Oltre a questi quattro naufraghi che avete visto ce ne sarebbe dovuta essere un’altra, Tonia. Però ha avuto un problema di salute e dunque non potrà essere con noi. La salutiamo e le auguriamo di rimettersi presto”. Su quella stessa isola troviamo poi: Peppe Di Napoli, Alvina Verecondi Scortecci, Khady Gueye e Pietro Fanelli. E proprio questi ultimi due si sono punzecchiati in diretta: lei lo ha accusato di essere un falso di fronte alle telecamere.

A questo punto Vladimir Luxuria ha provato a placare gli animi dicendo: “Ti voglio riabilitare, come se L’Isola fosse un poema epico. Quale sarebbe un verso che ti verrebbe da decantare, così innalziamo il livello“. Ma è questo punto che il ragazzo dice una cosa che lascia tutti di stucco, compreso Luxuria: “Sì, ma non sono un pagliaccio che sforna poesie“.

Grande ed epica risposta di Vladimir che non mostra alcuna antipatia, anzi, solo un gran sorriso e la frase: “Come non detto. Pietro è uno dei personaggi che più mi intriga e non voglio banalizzarlo“. Se è vero quello che ha detto Khady Gueye, quello di Pietro potrebbe essere soltanto un personaggio creato ad-hoc, ma se così fosse durerebbe poco in un posto inospitale come quello e la sua vera natura verrebbe fuori in poche ore.

