Colpo di scena all’Isola dei Famosi. Nella prima puntata dell’8 aprile Vladimir Luxuria, al debutto come conduttrice dopo le esperienze in veste di opinionista, ha fatto un annuncio che ha colto di sorpresa tutti i telespettatori. Nessuno si aspettava di sentire una cosa del genere, invece è stato proprio così e sono rimasti veramente tutti a bocca aperta dopo aver scoperto la notizia.

L’Isola dei Famosi è partita con qualche intoppo, infatti Vladimir Luxuria ha rivelato che c’è stato un ritiro ancora prima di iniziare, ovvero quello di Tonia Romano per problemi di salute. Ma c’è stato anche un imprevisto hot in diretta, quando ad Elenoire Casalegno è uscito un po’ di seno. L’inviata in Honduras se n’è accorta subito ed è corsa ai ripari.

Isola dei Famosi, l’annuncio a sorpresa di Vladimir Luxuria

Nel corso del primo appuntamento in diretta con l’Isola dei Famosi, non sono mancate parole di affetto di Vladimir Luxuria nei confronti dei conduttori che sono stati prima di lei al timone del reality. In particolare, ha voluto dire grazie ad Ilary Blasi. Ci sono state anche le presentazioni dei due nuovi opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese, ma soprattutto c’è stata una rivelazione sorprendente.

C’è una notizia che era stata tenuta all’oscuro del pubblico, ma che la presentatrice ha svelato ufficialmente nelle scorse ore: “L’Isola dei Famosi è iniziata da due giorni“. Infatti, erano già presenti in Honduras i concorrenti non vip che si sono subito dati da fare. I famosi dovranno quindi interagire con loro per una buona convivenza, visto che conoscono già il luogo.

C’È UN GRUPPO DI NAUFRAGHI GIÀ DA 48 ORE SULL’ISOLA??? L’ISOLA È INIZIATA DUE GIORNI FA A NOSTRA INSAPUTA??? #isola pic.twitter.com/DLXJxscKVY — 𝙢𝙖𝙩𝙩𝙚𝙤⚜️| sottoterra(amara) (@lamazzadiilhan) April 8, 2024

Come scritto dal sito Novella 2000, i quattro concorrenti nip che stanno su Playa Espinada sono riusciti a superare la prova diventando naufraghi in modo ufficiale.