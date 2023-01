Resta sempre molto tesa la situazione ad Amici 22 dopo i fattacci di Capodanno. Maria de Filippi ha fatto capire che è accaduto qualcosa di veramente grave, non ha mandato in onda un video che inchioda i protagonisti, ma nella scorsa puntata in sei sono andati in sfida e due di loro sono stati eliminati: si tratta di Tommy Dali e Valeria. I fatti non hanno ancora ricevuto una conferma certa e il programma continua a non mostrare video o rivelare cosa è accaduto.

Tra i responsabili dei fattacci c’è Wax che avrebbe trascinato gli altri allievi. Dopo che i protagonisti di questi episodi sono stati isolati dal resto del gruppo in casetta le cose si stanno normalizzando. Tanto che nel daytime andato in onda lunedì 16 gennaio c’è stato un confronto tra i due gruppi in cui si è parlato di una situazione più serena dopo l’allontanamento dei sei ragazzi. In particolare due allievi si sono sentiti più liberi di esprimersi: si tratta di Samuel e Aaron.

Amici 22, confronto tra Aaron e Wax in casetta

Anche se non si capisce bene cosa sia realmente accaduto a Capodanno, si intuisce che la situazione fosse già problematica prima degli episodi che hanno fatto andare su tutte le furie Maria De Filippi. E si comprende che non scorra proprio buon sangue tra Aaron e Wax. Il primo, infatti, aveva fatto intendere che il secondo lo aveva cambiato in quei mesi. Nel daytime di mercoledì 18 gennaio c’è stato un confronto tra loro due

Proprio Aaron ha esordito col compagno dicendo: “Mi stai sul c***o quando dici le pute!”. Poi sono usciti in giardino e c’è stato il confronto. L’allievo di Rudy Zerbi ha detto: “O ci fai o sei stupido. Te sei una volpe. Roba che, io certi atteggiamenti li riconosco, a volte sono delle grandi min***te. Altre persone non le riconoscono. E te non ne hai bisogno. La cosa che mi fa inc***re è che te non ne hai bisogno di fare i giochetti. Ma li fai e si capisce”.

“Lo sai quando si capisce poi? Quando stai messo all’angolo. E non ce n’è bisogno, perché passi per vittima. E quella è una ca***a perché non fai pena. Anzi, stai sul c***o, a me stai sul c***o in quel modo, ha proseguito Aaron che ha anche fatto cenno agli episodi di Capodanno e alla settimana trascorsa divisi: “Io ti giuro che quella settimana ero inc***to con te ma di brutto. E dicevo ‘ma perché io che non ho fatto niente, devo stare qua a inc***mi per lui?’ Deve esserci solo un miglioramento Wax”.