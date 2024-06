Edoardo Franco è stato uno dei protagonisti dell’Isola dei Famosi 2024. E a poco dalla fine del reality show condotto da Vladimir Luxuria ha rotto il silenzio, parlando del suo futuro. Sarebbe ormai pronto a destreggiarsi non solo in televisione, ma anche in altri ambiti. Intervistato da SuperGuidaTv, ha ammesso però che non vorrebbe partecipare al Grande Fratello.

Infatti, Edoardo Franco dopo l’Isola dei Famosi non lo vedremo in futuro al Grande Fratello. Ecco cosa ha detto a tal riguardo: “Prima che accettassi l’Isola dei Famosi mi avevano chiamato e l’avevo rifiutato e lo rifiuterei tuttora. Nel senso che voglio fare cose che sono fini a ciò che mi può far stare bene e alla mia immagine. Non credo che il Grande Fratello sia un format, con tutto il rispetto, che non fa a caso mio”.

Edoardo Franco, dopo l’Isola dei Famosi pronto per il futuro: “Cosa voglio fare”

Edoardo Franco, archiviata l’Isola dei Famosi, sta guardando già al futuro. Che ripetiamo non sarà al GF, come ha ribadito: “Sono una persona che ha bisogno della sua privacy, della sua intimità, essere filmato h24 anche quando vado al bagno ma anche no. Non è assolutamente il mio”. Poi ha rivelato di essere interessato ad un programma Rai e anche a diventare qualcuno di importante in un altro settore.

L’ex naufrago ha quindi esclamato a SuperGuidaTv: “Se farei Tale e Quale Show? In generale sono abbastanza aperto a tutto. L’unico che mi fa paura è il GF perché non è proprio per me. Penso soprattutto alla tutela della mia salute mentale, prima ancora del lavoro e quindi mi dico se devo andare là e rischiare di andare in down emotivo oppure di litigare con gli altri, non avrebbe assolutamente senso. Un mio sogno? Non nego il fatto che mi piacerebbe – ha proseguito Edoardo Franco – condurre o provare a fare anche l’attore all’interno di un film o una serie”.

Vedremo nei prossimi mesi se Carlo Conti prenderà in esame la sua candidatura o se partecipare a Tale e Quale Show resterà soltanto un bel sogno.