Palinsesti Mediaset, novità importanti per la conduttrice televisiva “più discussa”. Tutti la davano per partente, invece i telespettatori la vedranno in onda anche dopo le vacanze estive. Dai vertici di Cologno Monzese è arrivato un colpo a sorpresa.

Altro che flop, come sostengono i critici. Alla famosa giornalista era stato affidato un anno fa il timone della storica trasmissione Mediaset. Nel corso di questi mesi, lei è riuscita a dare una svolta al programma, con un taglio molto diverso rispetto agli anni passati. Pier Silvio Berlusconi è rimasto soddisfatto e ha voluto premiarla. L’annuncio è di poche ore fa.

Leggi anche: “Due nuovi conduttori da Mediaset”. La Rai piazza il colpo: soffiati a Pier Silvio Berlusconi





Pier Silvio Berlusconi: “La conduttrice resta”. Annuncio a sorpresa

Buone notizie per i fan di Myrta Merlino. A settembre, infatti, la rivedremo ancora alla conduzione di Pomeriggio 5. Una notizia inaspettata. “Dei nuovi innesti siamo soddisfatti. Myrta Merlino al pomeriggio ha fatto un buon lavoro, e il prodotto è migliorato sia per ascolti che per profilo: siamo soddisfatti. Non abbiamo motivi per non riconfermarla alla conduzione”, ha detto Pier Silvio Berlusconi nella conferenza stampa di fine stagione.

La notizia è stata accolta con favore anche sui social: “Squadra che vince non si cambia!! A differenza di quanto ipotizzato lo scorso anno, per Myrta Merlino non sarà un ruolo di passaggio quello a Pomeriggio5, ma sarà riconfermata a settembre iniziando a lavorarci fin da subito per migliorarlo!!”, esulta un utente su X

Nel corso di questo anno, Myrta Merlino ha dovuto sempre affrontare il confronto con chi l’aveva preceduta, Barbara D’Urso. I fan di Carmelita si sentono orfani: “Tenetevi il vostro flop che anche ieri ha raggiunto a malapena il milione di spettatori”, scrive un account che sostiene apertamente l’ex conduttrice. E aggiunge: “Perché non è vero? Non volete ammettere che il programma è calato quasi sempre di almeno 300.000 telespettatori? È stata riconfermata solo perché Pier Silvio non vuole ammettere l’errore che ha fatto“.

E la diretta interessata come ha preso la notizia? Per il momento Myrta Merlino non ha commentato. Ma sui social è sempre attiva. L’ultimo post riguarda il compleanno della figlia Caterina, che ha compiuto 23 anni. “Tu che sei il mio sole di primavera che illumina, riscalda e consola. Tu che sei i miei ricordi felici di tenerezza, tu che sei i miei momenti gioiosi, le mie scoperte, le mie emozioni del presente, tu che sei la mia speranza e la mia fiducia nel futuro. Tu che per me sei casa ma anche avventura“, le parole di Myrta per la figlia.